Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom
- DNES - 6:41
- Tokio
Prezident SR Peter Pellegrini v rámci svojej tohtotýždňovej návštevy Japonska v utorok rokoval s premiérom Šigeru Išibom.
Lídri diskutovali o príprave deklarácie o strategickej spolupráci medzi Slovenskom a Japonskom, ekonomických otázkach a budúcnosti U. S. Steel Košice, informuje osobitný spravodajca TASR.
Prezident vyzdvihol, že sa v súčasnosti finalizuje príprava deklarácie o strategickej spolupráci medzi oboma krajinami, ktorá by mohla byť podpísaná v roku 2026. Podľa Pellegriniho tento dokument ďalej zvýrazní dobré bilaterálne vzťahy.
Jednou z tém rokovania boli aj ekonomické otázky. „Na Slovensku pôsobí viac ako 70 japonských firiem, ktoré zamestnávajú tisíce zamestnancov, a preto je dôležité, aby sme pokračovali, aby Slovensko bolo naďalej atraktívnym miestom pre podnikanie japonských firiem, ktoré si môžu zvoliť Slovensko za vstupnú bránu na trhy Európskej únie,“ uviedol prezident.
Partneri hovorili aj o budúcnosti košickej fabriky U. S. Steel. V júni tohto roka totiž spoločnosť Nippon Steel, najväčší japonský výrobca ocele, uzavrela kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel za 14,9 miliardy dolárov (13,02 miliardy eur).
„Pán premiér potvrdil, že o osude a budúcnosti košického závodu sa rozhodne na manažérskej úrovni v samotnom Nippon Steel, ale samozrejme musíme počítať s tým, že ak má fabrika ďalej fungovať, tak bude musieť prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, modernizáciou v rámci dekarbonizácie, čo si bude vyžadovať naozaj obrovské investície presahujúce miliardu eur,“ podotkol prezident.
V utorok sa prezident stretne aj s predstaviteľmi Japonskej obchodnej federácie Keidanren. Predstaviteľov japonských firiem by chcel pozvať na Slovensko a zorganizovať misiu veľkých japonských firiem. Takéto misie podľa prezidenta predstavujú veľkú šancu na nové investičné príležitosti.
Pellegrini je na návšteve Japonska pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake, ktorý sa uskutoční v stredu.
Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou.
Britský premiér Starmer sa stretol s palestínskym prezidentom Abbásom
Britský premiér Keir Starmer sa v nedeľu v Londýne stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.
Demokrati zverejnili narodeninový list pre Epsteina údajne od Trumpa
Demokrati z Výboru pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu zverejnili sugestívny list adresovaný sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý údajne podpísal Donald Trump.
Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že v čase stúpajúceho napätia s USA nasadil tisícky vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a na hraniciach s Kolumbiou.