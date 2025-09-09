  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.9.2025Meniny má Martina
13°Bratislava

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

  • DNES - 6:41
  • Tokio
Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Prezident SR Peter Pellegrini v rámci svojej tohtotýždňovej návštevy Japonska v utorok rokoval s premiérom Šigeru Išibom.

Lídri diskutovali o príprave deklarácie o strategickej spolupráci medzi Slovenskom a Japonskom, ekonomických otázkach a budúcnosti U. S. Steel Košice, informuje osobitný spravodajca TASR.

Prezident vyzdvihol, že sa v súčasnosti finalizuje príprava deklarácie o strategickej spolupráci medzi oboma krajinami, ktorá by mohla byť podpísaná v roku 2026. Podľa Pellegriniho tento dokument ďalej zvýrazní dobré bilaterálne vzťahy.

Jednou z tém rokovania boli aj ekonomické otázky. „Na Slovensku pôsobí viac ako 70 japonských firiem, ktoré zamestnávajú tisíce zamestnancov, a preto je dôležité, aby sme pokračovali, aby Slovensko bolo naďalej atraktívnym miestom pre podnikanie japonských firiem, ktoré si môžu zvoliť Slovensko za vstupnú bránu na trhy Európskej únie,“ uviedol prezident.

Partneri hovorili aj o budúcnosti košickej fabriky U. S. Steel. V júni tohto roka totiž spoločnosť Nippon Steel, najväčší japonský výrobca ocele, uzavrela kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel za 14,9 miliardy dolárov (13,02 miliardy eur).

Pán premiér potvrdil, že o osude a budúcnosti košického závodu sa rozhodne na manažérskej úrovni v samotnom Nippon Steel, ale samozrejme musíme počítať s tým, že ak má fabrika ďalej fungovať, tak bude musieť prejsť rozsiahlou rekonštrukciou, modernizáciou v rámci dekarbonizácie, čo si bude vyžadovať naozaj obrovské investície presahujúce miliardu eur,“ podotkol prezident.

V utorok sa prezident stretne aj s predstaviteľmi Japonskej obchodnej federácie Keidanren. Predstaviteľov japonských firiem by chcel pozvať na Slovensko a zorganizovať misiu veľkých japonských firiem. Takéto misie podľa prezidenta predstavujú veľkú šancu na nové investičné príležitosti.

Pellegrini je na návšteve Japonska pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v Osake, ktorý sa uskutoční v stredu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli

Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli

DNES - 6:49Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou.

Britský premiér Starmer sa stretol s palestínskym prezidentom Abbásom

Britský premiér Starmer sa stretol s palestínskym prezidentom Abbásom

DNES - 6:47Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer sa v nedeľu v Londýne stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.

Demokrati zverejnili narodeninový list pre Epsteina údajne od Trumpa

Demokrati zverejnili narodeninový list pre Epsteina údajne od Trumpa

DNES - 5:42Zahraničné

Demokrati z Výboru pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu zverejnili sugestívny list adresovaný sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý údajne podpísal Donald Trump.

Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach

Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach

VČERA - 21:57Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že v čase stúpajúceho napätia s USA nasadil tisícky vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a na hraniciach s Kolumbiou.

Vosveteit.sk
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadomČína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP