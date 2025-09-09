V utorok ráno čaká časť centra Bratislavy evakuácia pre nález munície

  • Články
Časť centra Bratislavy čaká v utorok (9. 9.) ráno od 06.00 h evakuácia pre nález nevybuchnutej munície.

Evakuované budú priľahlé budovy v perimetri ulíc Mlynské Nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.

Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc musí byť vykonaná najneskôr do 09.00 h, keď sa začne s pyrotechnickými prácami. Predpokladaný čas ukončenia prác je o 12.00 h,“ spresnila polícia.

Zároveň upozornila, že po 09.00 h uzatvorí okolité cestné komunikácie pre všetku dopravu. Pôjde o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Most Apollo (obojsmerne), Landererova, Pribinova, Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. „Žiadame vodičov, aby sa tejto oblasti vyhli a rešpektovali pokyny polície,“ vyzvali policajti.

Dopravný podnik Bratislava informuje, že v utorok v čase od 09.00 do 11.00 h bude okolie Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu bez obsluhy MHD. „Podrobné obmedzenia zverejníme v najbližších hodinách,“ spresnil bratislavský mestský dopravca.

Obyvateľov polícia ubezpečuje, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Na miesto nálezu bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá miesto zaistila. Rovnako sa na miesto dostavil aj pyrotechnik pohotovostného policajného útvaru, ako aj pyrotechnici kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave, ktorí určili, že ide o leteckú 500 librovú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny,“ uviedli policajti. Pyrotechnik bombu aktuálne zaisťuje za účelom jej ďalšieho zneškodnenia.

Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova.

Zdroj: Info.sk, TASR
