  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
24°Bratislava

Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch

  • DNES - 21:43
  • Paríž
Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch.

Parlament v pondelok vyslovil nedôveru vláde Francoisa Bayroua, ktorý odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Prezident berie na vedomie výsledok hlasovania poslancov. Zajtra sa stretne s premiérom Francoisom Bayrouom, aby prijal demisiu jeho vlády. Prezident republiky vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch,“ oznámila kancelária prezidenta.

Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovala za a 364 proti. Kancelária premiéra avizovala, že Bayrou odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno.

Francúzsky premiér chcel vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdil, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počítal napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.

Hlasovanie proti návrhu o vyslovenie dôvery vopred avizovala Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) i krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.

Bayrou je predsedom centristického Demokratického hnutia (MoDem) a menšinovú vládu viedol od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. V júli vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach

Maduro oznámil nasadenie 25.000 vojakov na hraniciach

DNES - 21:57Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že v čase stúpajúceho napätia s USA nasadil tisícky vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a na hraniciach s Kolumbiou.

Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

DNES - 18:16Zahraničné

Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom.

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

DNES - 18:11Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že ruský prezident Vladimir Putin má „imperialistický plán“, ktorého cieľom je dobyť aj iné krajiny okrem Ukrajiny.

V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

DNES - 18:10Zahraničné

Po požiari v rodinnom dome v Nórsku objavili úrady telá štyroch mladých žien vo veku 18 a 19 rokov.

Vosveteit.sk
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP