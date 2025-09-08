Števulová avizuje poslanecký prieskum na cudzineckej polícii
Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (PS) avizuje vykonanie poslaneckého prieskumu na cudzineckej polícii v Bratislave.
Jeho realizáciu podľa svojich slov presadila na Výbore Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Prieskum prichádza ako reakcia na množstvo podnetov o situácii na cudzineckých oddeleniach polície. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.
„Pre školy sa komplikuje zápis detí cudzincov do škôl, na poštách a iných úradoch si nevedia vybaviť bežné záležitosti. Celá situácia spôsobuje právnu neistotu, ktorou trpia aj firmy, ktoré cudzincov zamestnávajú. Kritické vyjadrenia zaznievajú aj od Únie miest Slovenska a prezidenta Pellegriniho,“ uviedla Števulová.
Ministerstvo vnútra podľa nej nebolo schopné kompletne problémy vyriešiť ani rok po ich vzniku. „Nedávno predložilo niekoľko noviel zákona o pobyte cudzincov a prieskum ukáže, či úpravy viedli k nejakým zmenám,“ vyhlásila poslankyňa.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádzalo aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra dlhodobo tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.
