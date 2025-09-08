  • Články
Pondelok, 8.9.2025
Bratislava

V Bratislave našli leteckú bombu, okolie evakuovali

  • DNES - 19:25
  • Bratislava
Na mieste zasahujú pyrotechnici.

V pondelok (8. 9.) podvečer bola pri výkopových prácach na Landererovej ulici v centre Bratislavy nájdená letecká bomba AN-M64.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, na mieste je vedúci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru z odboru pyrotechnika a bol zriadený krízový štáb. Ulicu museli uzavrieť a polícia začala s evakuáciou budov v okolí.

Má ísť o bombu, ktorá váži 226 kilogramov a je dlhá 1,6 metra. Podľa informácii TV JOJ sa rozhoduje, či bombu rozoberú alebo ju zoberú v celku a odpália ju na inom mieste.

Pyrotechnik Ján Ferér uviedol, že zasadá krízový štáb, ktorý rieši bezpečnostné opatrenia. "Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch. Nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo," dodal Ferér. Upozornil ale, že v utorok 9. septembra bude pravdepodobne prebiehať evakuácia v blízkych objektoch.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk, noviny.sk
