V Bratislave našli leteckú bombu, okolie evakuovali
Na mieste zasahujú pyrotechnici.
V pondelok (8. 9.) podvečer bola pri výkopových prácach na Landererovej ulici v centre Bratislavy nájdená letecká bomba AN-M64.
Ako informuje portál tvnoviny.sk, na mieste je vedúci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru z odboru pyrotechnika a bol zriadený krízový štáb. Ulicu museli uzavrieť a polícia začala s evakuáciou budov v okolí.
Má ísť o bombu, ktorá váži 226 kilogramov a je dlhá 1,6 metra. Podľa informácii TV JOJ sa rozhoduje, či bombu rozoberú alebo ju zoberú v celku a odpália ju na inom mieste.
Pyrotechnik Ján Ferér uviedol, že zasadá krízový štáb, ktorý rieši bezpečnostné opatrenia. "Zistili sme, že nám nehrozí nechcený výbuch. Nikomu v tejto chvíli nehrozí nebezpečenstvo," dodal Ferér. Upozornil ale, že v utorok 9. septembra bude pravdepodobne prebiehať evakuácia v blízkych objektoch.
Števulová avizuje poslanecký prieskum na cudzineckej polícii
Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová avizuje vykonanie poslaneckého prieskumu na cudzineckej polícii v Bratislave.
Žena prišla do nemocnice s modrinami, o niekoľko hodín zomrela
Polícia vyšetruje úmrtie 69-ročnej ženy.
Machala: Voľbu nového predsedu Rady STVR odhadujem na prelome septembra a októbra
Voľba predsedu Rady STVR sa uskutoční v čo najbližšom možnom termíne.
Polícia pátra po dvoch odsúdených mužoch,
Hľadaní muži nenastúpili do výkonu trestu.