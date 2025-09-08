Žena prišla do nemocnice s modrinami, o niekoľko hodín zomrela
Polícia vyšetruje úmrtie 69-ročnej ženy.
Polícia v Trenčíne vyšetruje okolnosti úmrtia 69-ročnej ženy, ktorá v nedeľu (7. 9.) zomrela v miestnej nemocnici. V súvislosti s prípadom, ktorý je vyšetrovaný ako trestný čin zabitia, zadržali jej 46-ročného syna.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk ženu priviezli z Dubnice nad Váhom na ošetrenie do trenčianskej nemocnice s viacerými modrinami na tele. O približne tri hodiny neskôr v nemocnici zomrela, pravdepodobne na následky zranení.
Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin zabitia. Na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie súdnej pitvy, na ktorej výsledky vyšetrovatelia čakajú. Podľa nich sa rozhodne, či syna nebohej ženy obvinia.
Hlavným podozrivým je syn zosnulej, ktorý bol v kontakte so ženou pred jej hospitalizáciou a ktorého polícia zadržala. Podľa informácií televízie Markíza mala matka predtým so svojim 46-ročným synom popíjať alkohol.
