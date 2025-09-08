  • Články
Machala: Voľbu nového predsedu Rady STVR odhadujem na prelome septembra a októbra

  • DNES - 18:17
  • Bratislava
Voľba predsedu Rady STVR sa uskutoční v čo najbližšom možnom termíne.

Na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá to uviedol podpredseda rady Lukáš Machala, ktorý spolu s generálnou riaditeľkou telerozhlasu Martinou Flašíkovou prezentoval Výročnú správu o činnosti STVR za rok 2024.

Machala odhadol, že k voľbe nového šéfa rady by mohlo dôjsť na prelome septembra a októbra. Zdôraznil však, že k voľbe príde až pri plne obsadenej rade a menovaní člena, ktorého má nominovať Ministerstvo kultúry SR. „Ak by k tomu prišlo predtým, mohlo by ísť o diskrimináciu voči novému členovi rady,“ vysvetlil. Vyjadril sa tiež, že svoju súčasnú kompetenciu viesť v pozícii podpredsedu rokovanie rady berie ako „skutočne dočasné poverenie“, nemá záujem ho predlžovať.

Rada STVR funguje v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou.

Zdroj: Info.sk, TASR
