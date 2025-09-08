Machala: Voľbu nového predsedu Rady STVR odhadujem na prelome septembra a októbra
Voľba predsedu Rady STVR sa uskutoční v čo najbližšom možnom termíne.
Na pondelkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá to uviedol podpredseda rady Lukáš Machala, ktorý spolu s generálnou riaditeľkou telerozhlasu Martinou Flašíkovou prezentoval Výročnú správu o činnosti STVR za rok 2024.
Machala odhadol, že k voľbe nového šéfa rady by mohlo dôjsť na prelome septembra a októbra. Zdôraznil však, že k voľbe príde až pri plne obsadenej rade a menovaní člena, ktorého má nominovať Ministerstvo kultúry SR. „Ak by k tomu prišlo predtým, mohlo by ísť o diskrimináciu voči novému členovi rady,“ vysvetlil. Vyjadril sa tiež, že svoju súčasnú kompetenciu viesť v pozícii podpredsedu rokovanie rady berie ako „skutočne dočasné poverenie“, nemá záujem ho predlžovať.
Rada STVR funguje v neúplnom zložení v dôsledku úmrtia dovtedajšieho predsedu Jozefa Krošláka na začiatku júla. Krošlák bol jedným zo štyroch členov rady menovaných ministerkou kultúry SR Martinou Šimkovičovou.
Polícia pátra po dvoch odsúdených mužoch,
Hľadaní muži nenastúpili do výkonu trestu.
Vážna nehoda auta a autobusu: Na mieste zasahoval vrtuľník
Cestu museli uzavrieť.
Tragická nehoda auta a električky si vyžiadala jednu obeť
Spolujazdkyňa zraneniam na mieste podľahla.
Tragická nehoda kamiónu a autobusu: Vodič kamióna uviedol príčinu havárie
Vodič kamióna uviedol, prečo podľa neho došlo k havárií.