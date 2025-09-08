Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

  • Články
Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Nový Banksyho mural (nástenná maľba) zobrazuje na zemi ležiaceho demonštranta s transparentom postriekaným krvou, zatiaľ čo sudca v tradičnej parochni a čiernom plášti ho udiera kladivkom. Banksy zverejnil fotografiu diela v pondelok na Instagrame, čo je obvyklý spôsob, ako potvrdzuje autenticitu svojho diela. Pripojil popis „Kráľovské súdy. Londýn“.

Hoci sa umelecké dielo neodvoláva na konkrétnu kauzu ani incident, aktivisti ho vnímajú ako odkaz na nedávny zákaz skupiny Palestine Action. V sobotu bolo na londýnskom proteste, ktorý spochybňoval toto rozhodnutie vlády, zatknutých takmer 900 ľudí.

Skupina Defend Our Juries ako organizátor protestu vo vyhlásení uviedla, že nástenná maľba „silne zobrazuje brutalitu, ktorú rozpútal“ vládny zákaz. „Keď sa zákon používa ako nástroj na potlačenie občianskych slobôd, neuhasí disent, ale posilní ho,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Bezpečnostné orgány pred budovou súdu v pondelok nástennú maľbu prekryli čiernymi plastovými plachtami a dvoma kovovými zábranami, strážia ju dvaja policajti a CCTV kamera.

Banksy začal svoju kariéru sprejovaním budov v anglickom Bristole a stal sa jedným z najznámejších výtvarných umelcov na svete. Jeho obrazy a inštalácie sa predávajú v aukciách za milióny dolárov, lákajú tiež zlodejov a vandalov.

Zlodeji ukradli napríklad maľbu na dverách núdzového východu z parížskeho klubu Bataclan, ktorá vzdávala hold obetiam teroristických útokov z 13. novembra 2015. Banksy tiež po invázii Ruska koncom februára 2022 namaľoval niekoľko malieb na Ukrajine, napríklad v Boroďanke v Kyjevskej oblasti. Maľbu na žltej omietke domu v Hostomeli, znázorňujúcej ženu v plynovej maske, v župane, s natáčkami na hlave a v ruke s hasiacim prístrojom vedľa obhoreného okna ukradli zlodeji.

Banksyho diela sa často vyjadrujú k politickým otázkam a kritizujú vládnu politiku v oblasti migrácie a vojny.

Na festivale Glastonbury minulý rok bol počas hlavného vystúpenia kapely odhalený nafukovací čln s figurínami migrantov v záchranných vestách. Banksyho dielo malo symbolizovať migrantov v kanáli La Manche.

V roku 2019 bolo v Benátkach odhalené dielo „Dieťa migranta“, na ktorom má dieťa držiace ružovú dymovnicu oblečenú záchrannú vestu. Rok predtým v Paríži jedno jeho dielo v blízkosti bývalého centra pre migrantov zobrazovalo dieťa sprejom maľujúce na svastiku.

Banksy v priebehu rokov vytvoril množstvo umeleckých diel aj na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, vrátane holubice v nepriestrelnej veste a maskovaného protestujúceho hádžuceho kyticu kvetov.

Minulé leto Banksy upútal pozornosť Londýna kolekciou so zvieracou tematikou od horskej kozy sediacej na pilieroch budovy cez pirane krúžiace okolo policajného strážneho stanovišťa až po gorilu, ktorá akoby držala vstupnú bránu do londýnskej zoo.

Zdroj: Info.sk, TASR
