Slovak Lines: Autobusová stanica Nivy je plne funkčná
- DNES - 18:13
- Bratislava
Autobusová stanica Nivy je podľa spoločnosti Slovak Lines, ktorá ju prevádzkuje, plne funkčná. Cestujúci sa obmedzení nemusia obávať.
K zníženiu počtu nástupíšť došlo pre znižujúci sa záujem o služby stanice. TASR o tom v pondelok v reakcii na výhrady spoločnosti Arriva informoval Martin Hanula zo Slovak Lines.
„Stanica bola pôvodne dimenzovaná na 1400 spojov denne, pričom dnes obslúži menej ako 900 spojov. Len pre lepšiu predstavu, v roku 2021 sme na autobusovej stanici Nivy obslúžili viac ako 336.000 spojov prímestskej hromadnej dopravy, minulý rok to bolo už len 224.000 spojov, teda ide o 33-percentný pokles,“ ozrejmil Hanula.
Výhrady Arrivy spoločnosť Slovak Lines podľa Hanulu prekvapili. „O pripravovaných zmenách boli Arriva, Magistrát mesta Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj aj spoločnosť BID detailne informovaní ešte pred začiatkom stavebných prác,“ uviedol. Ako dodal, Arriva podľa neho nemá prevádzkový dôvod na presmerovanie ďalších svojich liniek mimo stanice Nivy.
Autobusová stanica Nivy v Bratislave začala od pondelka fungovať v novom režime, ktorý podľa Arrivy prinesie výrazné obmedzenia a komplikácie. Má sa znížiť počet výstupíšť a nástupíšť, skrátiť čas na pristavenie autobusov či znížiť počet parkovacích miest. Zmeny podľa nej súvisia s rozhodnutím prevádzkovateľa stanice zabrať časť plochy, využívanej dopravcami, na vybudovanie nového obchodného priestoru.
