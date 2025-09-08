Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

  • Články
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že ruský prezident Vladimir Putin má „imperialistický plán“, ktorého cieľom je dobyť aj iné krajiny okrem Ukrajiny. Podľa Merza je konflikt s Kyjevom „skôr len začiatok“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Na konferencii nemeckých veľvyslancov Merz povedal, že „každý deň čelíme čoraz intenzívnejším hybridným útokom Ruska, vrátane útokov na našu infraštruktúru“. Poukázal na „provokácie Moskvy v Severnom a Baltskom mori“.

Nemecko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Kyjev a je v stave vysokej pohotovosti pre prípad sabotážnych akcií riadených z Moskvy.

V reakcii na pochybnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa o budúcnosti NATO sa Merz rozhodol posilniť obranné kapacity Nemecka. Podľa AFP chce, aby mal Berlín „najsilnejšiu konvenčnú armádu“ v Európe.

Máme historické úlohy,“ vyhlásil Merz v pondelok, a to „vybudovať novú bezpečnostnú architektúru, ktorá by mala vydržať niekoľko nasledujúcich desaťročí“.

To, čo sme nazývali liberálnym svetovým poriadkom, je pod tlakom z mnohých strán, vrátane zvnútra politického Západu... Medzi liberálnymi demokraciami a osou autokracií vypukol nový konflikt,“ dodal nemecký kancelár.

Zdroj: Info.sk, TASR
