V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky
- DNES - 18:10
- Oslo
Po požiari v rodinnom dome v Nórsku objavili úrady telá štyroch mladých žien vo veku 18 a 19 rokov, uviedla v pondelok spravodajská agentúra NTB s odvolaním sa na miestnu políciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nešťastie sa stalo v obci Hamar približne 120 kilometrov severne od Osla. Polícia ozrejmila, že mladé ženy boli priateľky a v dome sa stretli pred tým, ako vypukol požiar.
Plamene sa podarilo dostať pod kontrolu v pondelok ráno, no hasiči sa stále nachádzajú na mieste incidentu, uviedla polícia. Podľa všetkého nešlo o úmyselný čin, no príčina požiaru je doposiaľ neznáma.
Príslušníci policajného zboru prijali tiesňové volanie krátko po 5.00 h ráno, informovala NTB. Na záberoch z Hamaru bolo vidno vysoké stĺpy dymu, v dôsledku ktorého uzavreli v oblasti aj univerzitný areál, informovala univerzita v príspevku na svojej webovej stránke.
Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta
Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom.
Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že ruský prezident Vladimir Putin má „imperialistický plán“, ktorého cieľom je dobyť aj iné krajiny okrem Ukrajiny.
Medvedev tvrdí, že Fínsko chce zaútočiť na Rusko
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev obvinil Fínsko z plánov viesť proti Rusku vojnu a opätovne žiadal o reparácie za druhú svetovú vojnu.
Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026
Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou líderkou Marinou Le Penovou sa uskutoční od 13. januára do 12. februára budúceho roka, oznámil v pondelok parížsky odvolací súd.