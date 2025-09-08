  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
24°Bratislava

V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

  • DNES - 18:10
  • Oslo
V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

Po požiari v rodinnom dome v Nórsku objavili úrady telá štyroch mladých žien vo veku 18 a 19 rokov, uviedla v pondelok spravodajská agentúra NTB s odvolaním sa na miestnu políciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nešťastie sa stalo v obci Hamar približne 120 kilometrov severne od Osla. Polícia ozrejmila, že mladé ženy boli priateľky a v dome sa stretli pred tým, ako vypukol požiar.

Plamene sa podarilo dostať pod kontrolu v pondelok ráno, no hasiči sa stále nachádzajú na mieste incidentu, uviedla polícia. Podľa všetkého nešlo o úmyselný čin, no príčina požiaru je doposiaľ neznáma.

Príslušníci policajného zboru prijali tiesňové volanie krátko po 5.00 h ráno, informovala NTB. Na záberoch z Hamaru bolo vidno vysoké stĺpy dymu, v dôsledku ktorého uzavreli v oblasti aj univerzitný areál, informovala univerzita v príspevku na svojej webovej stránke.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

DNES - 18:16Zahraničné

Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom.

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

DNES - 18:11Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že ruský prezident Vladimir Putin má „imperialistický plán“, ktorého cieľom je dobyť aj iné krajiny okrem Ukrajiny.

Medvedev tvrdí, že Fínsko chce zaútočiť na Rusko

Medvedev tvrdí, že Fínsko chce zaútočiť na Rusko

DNES - 18:08Zahraničné

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev obvinil Fínsko z plánov viesť proti Rusku vojnu a opätovne žiadal o reparácie za druhú svetovú vojnu.

Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026

Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026

DNES - 17:29Zahraničné

Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou líderkou Marinou Le Penovou sa uskutoční od 13. januára do 12. februára budúceho roka, oznámil v pondelok parížsky odvolací súd.

Vosveteit.sk
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP