Vo veku 81 rokov zomrel spevák britskej skupiny Supertramp Rick Davies
Rick Davies, spoluzakladateľ a spevák britskej skupiny Supertramp, zomrel vo veku 81 rokov po desaťročnom boji s rakovinou, oznámila skupina v nedeľu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.
Davies bol spolu s Rogerom Hodgsonom autorom hudby pre kapelu a bol „hlasom a klaviristom za najznámejšími skladbami skupiny Supertramp, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu v histórii rockovej hudby“, uviedla kapela vo vyhlásení.
Davies zomrel v sobotu po viac ako desaťročnom boji s mnohopočetným myelómom, zhubným nádorovým ochorením krvi, uviedla kapela.
Davies a Hodgson založili skupinu Supertramp v roku 1969 a vydali hity ako „Goodbye Stranger“ a „The Logical Song“. Album skupiny z roku 1979 „Breakfast in America“ sa dostal na vrchol rebríčkov v Spojených štátoch a Kanade, získal dve ceny Grammy a predalo sa z neho viac ako 18 miliónov kusov.
Daviesov „dušou preplnený spev a nezameniteľný dotyk na klavíri Wurlitzer sa stali srdcom zvuku kapely“, uvádza sa v stanovisku kapely na sociálnych sieťach.
Davies sa narodil v roku 1944 v anglickom Swindone a už od mladosti mal vášeň pre jazz, blues a rockandroll. Hodgson opustil kapelu v roku 1983 a vydal sólové albumy. Skupina Supertramp sa rozpadla v roku 1988, ale Davies ju v roku 1996 obnovil. Formácia naposledy vystúpila v Madride v roku 2012.
