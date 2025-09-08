  • Články
Polícia pátra po dvoch odsúdených mužoch,

  • DNES - 17:54
  • Trnava
Hľadaní muži nenastúpili do výkonu trestu.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch odsúdených mužoch, ktorí doteraz nenastúpili do výkonu trestu a zdržiavajú sa na neznámom mieste. Trnavská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Na 50-ročného Pavla Andela, ktorý bol právoplatne odsúdený za prečin nebezpečného vyhrážania, vydal Okresný súd Trnava príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody na 34-ročného Štefana Gašparoviča z okresu Trnava bol vydaný sudcom Mestského súdu Bratislava I. Okrem toho je na neho vydaných viacero príkazov na zatnutie, ktoré vydal Okresný súd Pezinok.

Foto: minv.sk

Fotografie oboch mužov polícia zverejnila na sociálnej sieti. Ak má verejnosť informácie o aktuálnom pobyte hľadaných mužov, je potrebné kontaktovať políciu na čísle 158.

Zdroj: Info.sk, TASR
