Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026
- DNES - 17:29
- Paríž
Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou líderkou Marinou Le Penovou sa uskutoční od 13. januára do 12. februára budúceho roka, oznámil v pondelok parížsky odvolací súd. I
de o prípad, v ktorom bola Le Penová spolu s ďalšími členmi strany Národné združenie (RN) odsúdená za spreneveru fondov EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národný front (FN - teraz Národné združenie - RN) vrátane Mariny Le Penovej boli uznaní za vinných z toho, že v rokoch 2004 - 2016 vytvorili „systém sprenevery“ peňazí vyplatených Európskou úniou a určených na platy asistentov europoslancov zvolených za FN. Le Penovej tím však z týchto peňazí financoval stranícke politické aktivity. Európsky parlament odhaduje, že mu takto vznikla škoda vo výške takmer sedem miliónov eur.
Samotná Le Penová bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.
Hoci si Le Penová ponecháva mandát poslankyne za obvod Pas-de-Calais, až do rozhodnutia odvolacieho súdu nemôže kandidovať v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov: zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby. Kandidovať na prezidentský úrad by mohla, ak by bol jej rozsudok odvolacím súdom zrušený alebo trest zmenený.
