  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
24°Bratislava

Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026

  • DNES - 17:29
  • Paríž
Odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v januári a februári 2026

Odvolací proces s francúzskou krajne pravicovou líderkou Marinou Le Penovou sa uskutoční od 13. januára do 12. februára budúceho roka, oznámil v pondelok parížsky odvolací súd. I

de o prípad, v ktorom bola Le Penová spolu s ďalšími členmi strany Národné združenie (RN) odsúdená za spreneveru fondov EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národný front (FN - teraz Národné združenie - RN) vrátane Mariny Le Penovej boli uznaní za vinných z toho, že v rokoch 2004 - 2016 vytvorili „systém sprenevery“ peňazí vyplatených Európskou úniou a určených na platy asistentov europoslancov zvolených za FN. Le Penovej tím však z týchto peňazí financoval stranícke politické aktivity. Európsky parlament odhaduje, že mu takto vznikla škoda vo výške takmer sedem miliónov eur.

Samotná Le Penová bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.

Hoci si Le Penová ponecháva mandát poslankyne za obvod Pas-de-Calais, až do rozhodnutia odvolacieho súdu nemôže kandidovať v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov: zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby. Kandidovať na prezidentský úrad by mohla, ak by bol jej rozsudok odvolacím súdom zrušený alebo trest zmenený.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

Banksy namaľoval pred súdom v Londýne sudcu, ako kladivkom bije demonštranta

DNES - 18:16Zahraničné

Pred londýnskym súdom sa objavila nová nástenná maľba od pouličného umelca Banksyho. Zobrazuje sudcu, ako neozbrojeného protestujúceho udiera kladivkom.

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

Merz varuje: Putin nemá záujem ovládnuť iba Ukrajinu

DNES - 18:11Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok varoval, že ruský prezident Vladimir Putin má „imperialistický plán“, ktorého cieľom je dobyť aj iné krajiny okrem Ukrajiny.

V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

V Nórsku pri požiari zahynuli štyri tínedžerky

DNES - 18:10Zahraničné

Po požiari v rodinnom dome v Nórsku objavili úrady telá štyroch mladých žien vo veku 18 a 19 rokov.

Medvedev tvrdí, že Fínsko chce zaútočiť na Rusko

Medvedev tvrdí, že Fínsko chce zaútočiť na Rusko

DNES - 18:08Zahraničné

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev obvinil Fínsko z plánov viesť proti Rusku vojnu a opätovne žiadal o reparácie za druhú svetovú vojnu.

Vosveteit.sk
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanieČínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcieGoogle dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP