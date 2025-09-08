  • Články
Vážna nehoda auta a autobusu: Na mieste zasahoval vrtuľník

  • DNES - 17:05
  • Hlohovec
Cestu museli uzavrieť.

Na ceste druhej triedy č. 507, v úseku medzi Hlohovcom a obcou Bojničky, došlo dnes v popoludňajších hodinách k dopravnej nehode. Zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Na mieste zasahujú záchranné zložky, vrátane záchranárskeho vrtuľníka.

Podľa dopravných informácií Zelenej vlny STVR je cesta v dôsledku nehody obojsmerne neprejazdná. Polícia odkláňa dopravu a vodičom odporúča obchádzku cez Hlohovec, časť Šulekovo, a následne cez mestá a obce Sereď, Šintava, Vinohrady nad Váhom a Dvorníky.

Foto: fb/Dopravný servis Okres Hlohovec a okolie

Presné príčiny a okolnosti nehody, ako aj informácie o prípadných zranených, zatiaľ nie sú známe. Polícia udalosť na mieste dokumentuje.

Zdroj: Info.sk, x.com/zelenavlna
