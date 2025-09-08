Vážna nehoda auta a autobusu: Na mieste zasahoval vrtuľník
Cestu museli uzavrieť.
Na ceste druhej triedy č. 507, v úseku medzi Hlohovcom a obcou Bojničky, došlo dnes v popoludňajších hodinách k dopravnej nehode. Zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Na mieste zasahujú záchranné zložky, vrátane záchranárskeho vrtuľníka.
Podľa dopravných informácií Zelenej vlny STVR je cesta v dôsledku nehody obojsmerne neprejazdná. Polícia odkláňa dopravu a vodičom odporúča obchádzku cez Hlohovec, časť Šulekovo, a následne cez mestá a obce Sereď, Šintava, Vinohrady nad Váhom a Dvorníky.
Foto: fb/Dopravný servis Okres Hlohovec a okolie
Presné príčiny a okolnosti nehody, ako aj informácie o prípadných zranených, zatiaľ nie sú známe. Polícia udalosť na mieste dokumentuje.
Tragická nehoda auta a električky si vyžiadala jednu obeť
Spolujazdkyňa zraneniam na mieste podľahla.
Tragická nehoda kamiónu a autobusu: Vodič kamióna uviedol príčinu havárie
Vodič kamióna uviedol, prečo podľa neho došlo k havárií.
SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahnu búrky a povodne
Platia hydrologické výstrahy i výstrahy pred búrkou.
Čaputová reagovala na fámy, že sa vracia do politiky
Čaputová chce pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska.