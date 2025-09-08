  • Články
Kremeľ: Žiadne sankcie neprinútia Rusko zmeniť postoj k vojne proti Ukrajine

  • DNES - 16:33
  • Moskva
Žiadne sankcie nedokážu prinútiť Rusko, aby zmenilo svoj postoj k vojne proti Ukrajine, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Európska únia aj Spojené štáty niekoľko hodín predtým naznačili, že zvažujú zavedenie ďalších ekonomických opatrení proti Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Od anexie Krymského polostrova v roku 2014 a následného spustenia celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 uvalili západné krajiny na Moskvu desiatky tisíc sankcií v snahe oslabiť ruskú ekonomiku a podkopať podporu prezidenta Vladimira Putina. Ten ale tvrdí, že ruské hospodárstvo, ktoré podľa Reuters rástlo v uplynulých rokoch rýchlejšie ako ekonomiky krajín G7 a vyvrátilo tak predpovede o jeho kolapse, a to aj vďaka výdavkom na vojnové úsilie, obstálo.

Žiadne sankcie nedokážu prinútiť Ruskú federáciu zmeniť konzistentný postoj, o ktorom náš prezident opakovane hovoril,“ povedal Peskov kremeľskému reportérovi Alexandrovi Junaševovi. Sankcie Západu sa podľa slov Putinovho hovorcu „ukázali ako absolútne zbytočné, pokiaľ ide o vyvíjanie tlaku na Rusko“.

Moskva podľa Peskova uprednostňuje dosahovanie svojich cieľov politickými a diplomatickými metódami, ale keďže Európa a Kyjev údajne nechcú spolupracovať, bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine, ktorú Rusko nazýva „špeciálnou vojenskou operáciou“.

Trump v nedeľu povedal, že je pripravený uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. Vyjadril sa po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu, no bližšie podrobnosti neposkytol.

Ako informoval portál Politico, Európska komisia by na konci tohto týždňa mohla predstaviť oficiálny návrh 19. balíka sankcií proti Rusku. Podľa jeho informácií, ktoré potvrdili dvaja európski diplomati, Brusel už začal konzultácie s veľvyslancami členských krajín, hoci samotný návrh zatiaľ nie je dokončený. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že nové opatrenia EÚ úzko koordinuje s USA.

Lídri niektorých európskych štátov a Ukrajiny sú podľa Reuters presvedčení, že Putin nemá skutočný záujem o dosiahnutie mieru a že je potrebné urobiť všetko preto, aby Rusko vojnu proti Ukrajine nevyhralo.

Zdroj: Info.sk, TASR
