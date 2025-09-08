Tragická nehoda auta a električky si vyžiadala jednu obeť
Spolujazdkyňa zraneniam na mieste podľahla.
V bratislavskej Karlovej Vsi došlo v sobotu (6. 9.) večer k zrážke auta s električkou. Dopravná nehoda si vyžiadala jednu obeť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek s tým, že polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
„Vodič viedol vozidlo smerom z centra mesta, pričom pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť prichádzajúcej električke, ktorej vošiel do jazdnej dráhy, následkom čoho došlo k nárazu električky a osobného motorového vozidla,“ priblížil.
Spolujazdkyňa, ktorá sedela na zadnom sedadle auta, utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. „Prípadom sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, kde už tamojší vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodal hovorca.
