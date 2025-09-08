Tragická nehoda kamiónu a autobusu: Vodič kamióna uviedol príčinu havárie
Vodič kamióna uviedol, prečo podľa neho došlo k havárií.
K tragickej pondelkovej dopravnej nehode nákladného vozidla a autobusu pri Drienovci v okrese Košice-okolie malo dôjsť pre defekt. Podľa prvotných informácií z miesta zrážky mal vodič kamióna policajtom uviesť, že dostal defekt a následkom toho prešiel do protismeru. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
„Vodič nákladného motorového vozidla bol na mieste dopravnej nehody podrobený dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme, oba boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla. V nákladnom aute bol iba sám vodič.
V autobuse sa viezlo 32 cestujúcich, ktorí utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Vodič autobusu zomrel po prevoze do nemocnice. „To, či sa v jeho organizme nachádzali omamné látky alebo alkohol, určí nariadená pitva,“ dodala Ivanová.
Na mieste bol aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru, ktorý do nemocníc previezol predbežne ľahko zranené alebo poudierané osoby. Ďalších zranených transportovali do nemocníc posádky rýchlej zdravotnej pomoci.
K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty bol dočasne uzavretý. Z 34 zranených utrpeli ťažké zranenia dve osoby, pričom vodič autobusu im podľahol. Deväť osôb sa zranilo stredne ťažko a 23 utrpelo ľahké zranenia. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán.
Foto: TASR/František Iván
