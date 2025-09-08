SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahnu búrky a povodne
Platia hydrologické výstrahy i výstrahy pred búrkou.
Na východe Slovenska platia v pondelok popoludní hydrologické výstrahy prvého aj druhého stupňa. Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) okrem toho vyhlásili pre územie východného a stredného Slovenska výstrahy pred búrkami. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Hydrologické výstrahy druhého stupňa pred prívalovými povodňami platia v okresoch Medzilaborce a Košice okolie. Pre okresy Košice, Stará Ľubovňa, Sabinov, Gelnica, Spišská Nová Ves a Rožňava platí prvý stupeň výstrah.
„Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedol ústav k hydrologickým výstrahám druhého stupňa.
Okrem toho platia pre celý Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj ako aj pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Predbežne budú v platnosti do 23.00 h.
Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať silný vietor. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť tiež spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu a s krúpami.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.
