  • DNES - 14:18
  • Bratislava
Čaputová reagovala na fámy, že sa vracia do politiky

Čaputová chce pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska.

Bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová sa neplánuje vrátiť do politiky, neplánuje sa v nej ani nijako inak angažovať. Vyhlásila to na sociálnej sieti. Podľa svojich slov sa snaží byť užitočná pre spoločnosť iným spôsobom.

Dopočula som sa, že vraj zvažujem návrat do politiky alebo nejaké iné angažovanie sa vo voľbách. Vážim si dôveru ľudí, ktorí by si to želali. Vnímam aj obavy tých, ktorí si to neprajú,“ napísala bývalá prezidentka. Zopakovala, že z politiky odišla a neplánuje sa do nej vrátiť a ani sa v nej angažovať. „Snažím sa byť užitočná pre spoločnosť iným spôsobom, pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska. Silnejšia, odolnejšia a menej rozhádaná spoločnosť je totiž najlepším predpokladom jej dobrého fungovania,“ doplnila.

Čaputová bola prezidentkou SR v rokoch 2019 až 2024. Po druhý raz sa už o prezidentský post neuchádzala. Pred pôsobením v prezidentskom úrade bola podpredsedníčkou opozičného Progresívneho Slovenska.

Zdroj: Info.sk, TASR
