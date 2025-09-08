Lipavský odsúdil útok v Jeruzaleme a podotkol, že teror nie je riešením
- DNES - 13:55
- Praha
Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odsúdil pondelkový útok v Jeruzaleme a na sociálnej sieti X uviedol, že v tomto ohľade bude Česko vždy na strane Izraela, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dôrazne odsudzujem dnešný teroristický útok v Jeruzaleme. Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodinám všetkých obetí. Teror nie je riešením, budeme v tomto ohľade vždy na strane Izraela,“ napísal Lipavský na sieti X. Vo vysielaní stanice ČT24 potom dodal, že nemá informácie, že by sa útok nejakým spôsobom dotkol českých občanov.
K streľbe došlo v pondelok ráno na križovatke Ramot v severnej časti Jeruzalema. Minimálne dvaja útočníci sa na miesto dopravili autom a následne začali strieľať do davu smerom k zastávke MHD. Na mieste zomreli štyria ľudia, ďalší dvaja podľa servera The Times of Israel zomreli neskôr v nemocnici a ďalších šesť osôb je vo vážnom stave.
Križovatka Ramot sa nachádza v tej časti časti Jeruzalema, ktorú Izrael dobyl vo vojne v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý Organizácia Spojených národov a väčšina krajín neuznáva.
Lotyšsko nariadilo viac než 800 Rusom opustiť krajinu do 13. októbra
Lotyšské imigračné úrady údajne nariadili 841 ruským občanom, aby do 13. októbra opustili krajinu.
V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia
V obci Staré Hamry v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok prevrátil autobus, v ktorom sa viezlo 32 študentov vo veku približne 15 rokov.
Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí
Pri streľbe na autobusovej zastávke v Jeruzaleme bolo v pondelok zabitých najmenej päť ľudí.
Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu
Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.