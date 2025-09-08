  • Články
Hlas dostal pokutu 5000 eur za neskoré zverejnenie pôžičky, rozhodla komisia

  • DNES - 13:25
  • Bratislava
Koaličný Hlas-SD musí zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business.

Rozhodla o tom na pondelkovom zasadnutí Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Pre TASR to uviedol šéf komisie Eduard Burda, upozornil na to portál tvnoviny.sk. Pôžička šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho.

Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu v správnom konaní za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Rozhodnutie bolo jednomyseľné, všetci prítomní členovia komisie hlasovali za,“ priblížil Burda. Prvý podnet na komisiu prišiel podľa neho priamo od Hlas-SD, druhý prišiel následne od Hnutia Slovensko.

Štátna volebná komisia viedla konanie pre podozrenie z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách. Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Podľa výročnej správy strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300.000 eur. Hlas-SD ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je prezidentova sestra Eva Pellegrini. Hlas-SD tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená“.

Zdroj: Info.sk, TASR
