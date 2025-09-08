  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
25°Bratislava

V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia

  • DNES - 12:55
  • Praha
V Beskydách sa prevrátil autobus so študentmi, všetci utrpeli zranenia

V obci Staré Hamry v Moravskosliezskom kraji sa v pondelok prevrátil autobus, v ktorom sa viezlo 32 študentov vo veku približne 15 rokov.

Podľa krajských hasičov všetci utrpeli zranenia, nik však nie je v ohrození života. Zložky integrovaného záchranného systému transportovali zranených do nemocnice. Polícia príčinu nehody vyšetruje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zdravotnícka záchranná služba k nehode vyslala päť posádok. „Na mieste sme ošetrili 32 detských pacientov a dvoch dospelých pacientov. Podľa prvotných informácií boli traja ťažko zranení, dvaja stredne ťažko a zvyšok boli ľahké zranenia,“ uviedol vo vysielaní stanice ČT24 hovorca krajských záchranárov Petr Gaj. Dodal, že zranení boli na základe triáže rozvezení do nemocníc vo Frýdku-Místku, Novom Jičíne a Ostrave.

„Vodič autobusu pri jazde k lyžiarskemu areálu vyšiel mimo komunikáciu, kde narazil do stĺpu elektrického vedenia, potom sa prevrátil nabok. Technická chyba môže byť jednou z možných príčin. Autobus bude zaistený na ďalšie odborné skúmanie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti X.

Na mieste zasahujú aj policajní krízoví interventi a posttraumatické tímy záchranárov a hasičov, ktorí študentom a ich rodičom poskytujú psychologickú pomoc.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lipavský odsúdil útok v Jeruzaleme a podotkol, že teror nie je riešením

Lipavský odsúdil útok v Jeruzaleme a podotkol, že teror nie je riešením

DNES - 13:55Zahraničné

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odsúdil pondelkový útok v Jeruzaleme a na sociálnej sieti X uviedol, že v tomto ohľade bude Česko vždy na strane Izraela.

Lotyšsko nariadilo viac než 800 Rusom opustiť krajinu do 13. októbra

Lotyšsko nariadilo viac než 800 Rusom opustiť krajinu do 13. októbra

DNES - 13:16Zahraničné

Lotyšské imigračné úrady údajne nariadili 841 ruským občanom, aby do 13. októbra opustili krajinu.

Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

DNES - 12:21Zahraničné

Pri streľbe na autobusovej zastávke v Jeruzaleme bolo v pondelok zabitých najmenej päť ľudí.

Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

DNES - 11:54Zahraničné

Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Vosveteit.sk
Ako blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo sebaAko blízko sme k humanoidným robotom? Čoskoro ich stretneš všade okolo seba
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP