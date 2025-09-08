Koaličná rada sa dohodla na postupe počas parlamentnej schôdze
- DNES - 12:50
- Bratislava
Koaličná rada sa dohodla na postupe počas nasledujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.
Parlamentná schôdza sa začína v utorok (9. 9.) popoludní. Poslanci majú na programe výše 150 bodov. Rokovať by mali napríklad o balíku školských zákonov či o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Čakajú ich aj dva vetované zákony. Súčasťou programu je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy, naplánované je na 25. septembra o 17.00 h.
Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter pri odchode z ÚV po rokovaní koaličnej rady avizoval, že minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) bude mať tlačovú konferenciu v utorok (9. 9.) o 10.00 h, na ktorej predstaví konsolidačné opatrenia.
Podľa slov predsedu SNS Andreja Danka sa konsolidačné opatrenia finalizujú. „Prvá časť opatrení, ktorá sa týka určitého kompromisu pri daňových a sociálnych veciach, bola dohodnutá. Teraz sa riešia úspory v štátnej správe. Pri transakčnej dani pre živnostníkov a malé firmy navrhuje ministerstvo financií, aby ju malé firmy platili, ale v minimálnej sume, napríklad vo výške pár desiatok eur. Novou informáciu je, že niektoré štátne úrady budú rušené, respektíve ich činnosti kumulované,“ zdôraznil Danko.
