Kolíková: SaS nepodporí novelu ústavy, ide proti našim kľúčovým hodnotám

Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS trvajú na svojom postoji, že nepodporia novelu Ústavy SR z dielne vlády. Uviedla to v pondelok poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

Táto zmena stavy ide proti všetkému, na čom stojí naša strana. Na kľúčových hodnotách, na právnom štáte, na tom, že miesto pre Slovensko je Európa,“ uviedla Kolíková. Návrh novely ide podľa nej proti slobode, rovnosti, dôstojnosti človeka a proti tomu, že Slovensko patrí do Európy. „V žiadnom prípade nepodporíme takúto zmenu ústavy,“ zdôraznila.

Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania na jar. V druhom čítaní sa malo o nej hlasovať pred letnou prestávkou, napokon by definitívne hlasovanie malo prísť na rad na septembrovej schôdzi.

Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH už prišlo so svojou novelou ústavy, v prvom čítaní však nezískala dostatok hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
UNLP v Košiciach pre nehodu pri Drienovci aktivovala traumatologický plán

UNLP v Košiciach pre nehodu pri Drienovci aktivovala traumatologický plán

DNES - 11:41Domáce

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou pri Drienovci v okrese Košice-okolie aktivovala traumatologický plán.

Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí

Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí

DNES - 10:23Domáce

Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba.

Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu

Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu

DNES - 9:49Domáce

Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu.

Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem

Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem

DNES - 9:16Domáce

Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba.

