  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
23°Bratislava

Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

  • DNES - 12:21
  • Jeruzalem
Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

Pri streľbe na autobusovej zastávke v Jeruzaleme bolo v pondelok zabitých najmenej päť ľudí.

Izraelská záchranná zdravotná služba Magen David Adom (Červený Dávidov štít - MDA) informovala, že štyri obete boli vyhlásené za mŕtve na mieste činu, zatiaľ čo ďalšia podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice. Hospitalizovaných je 12 ľudí, pričom stav siedmich z nich označili lekári za vážny. Jeden zranený je v kritickom stave.

Ako s odvolaním sa na izraelskú políciu informovala agentúra DPA, k streľbe došlo na križovatku Ramot v severnej časti Jeruzalema. Páchateľmi boli dvaja muži, ktorí sa na miesto činu dopravili autom a spustili paľbu smerom k autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagovali príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí „útočníkov neutralizovali.“

Záchranná služba ZAKA potvrdila, že podozriví útočníci boli zabití. Údajne ide o mužov z Predjordánska. Na mieste činu sa našlo niekoľko zbraní, strelivo a nôž, informovala agentúra Reuters.

Palestínska militantná skupina Hamas páchateľov útoku označila za „bojovníkov hnutia odporu“, ale k zodpovednosti zaň sa neprihlásila. Útok odobrila aj ďalšia palestínska militantná skupina - Islamský džihád -, ale takisto sa k nemu neprihlásila.

Križovatka Ramot sa nachádza v tej časti časti Jeruzalema, ktorú Izrael dobyl vo vojne v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý Organizácia Spojených národov a väčšina krajín neuznáva.

Po útoku boli na cestách v oblasti rozmiestnené vojenské zátarasy a boli tam aj stiahnuté posily izraelských bezpečnostných zložiek. Izraelská armáda uviedla, že do oblasti nasadila vojakov a pomáha polícii pri pátraní po podozrivých.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na mieste činu v Jeruzaleme vyhlásil, že Izrael vedie „mohutnú vojnu proti teroru“.

Mohutná vojna proti teroru prebieha na všetkých frontoch,“ uviedol premiér v príhovore k izraelským médiám. Potvrdil, že izraelské zložky pátrajú po ďalších podozrivých a stiahli sa k obciam juhovýchodne od Ramalláhu, odkiaľ útočníci pochádzali.

Boje v Pásme Gazy pokračujú,“ uviedol Netanjahu s dodal, že Izrael „zničí Hamas, ako sme sľúbili, a oslobodí našich rukojemníkov – všetkých našich rukojemníkov.“

Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov na Izraelčanov v Izraeli a v Predjordánsku bol zaznamenaný aj nárast násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

DNES - 11:54Zahraničné

Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu

Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu

DNES - 10:54Zahraničné

Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj pri bilancovaní situácie na ukrajinských bojiskách za august pripustil, že Rusko má na fronte na východe Ukrajiny veľkú prevahu.

444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať

444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať

DNES - 10:52Zahraničné

Kampaň pred parlamentnými voľbami 2026 v Maďarsku v nedeľu oficiálne odštartovala v Kötcse, neďaleko jazera Balaton.

Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery

Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery

DNES - 9:54Zahraničné

Vyšetrovacia komisia nemeckého parlamentu, ktorá má analyzovať opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 a do polovice roku 2027 vypracovať správu s odporúčaniami pre zvládanie budúcich kríz.

Vosveteit.sk
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP