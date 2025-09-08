Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí
- DNES - 12:21
- Jeruzalem
Pri streľbe na autobusovej zastávke v Jeruzaleme bolo v pondelok zabitých najmenej päť ľudí.
Izraelská záchranná zdravotná služba Magen David Adom (Červený Dávidov štít - MDA) informovala, že štyri obete boli vyhlásené za mŕtve na mieste činu, zatiaľ čo ďalšia podľahla zraneniam po prevoze do nemocnice. Hospitalizovaných je 12 ľudí, pričom stav siedmich z nich označili lekári za vážny. Jeden zranený je v kritickom stave.
Ako s odvolaním sa na izraelskú políciu informovala agentúra DPA, k streľbe došlo na križovatku Ramot v severnej časti Jeruzalema. Páchateľmi boli dvaja muži, ktorí sa na miesto činu dopravili autom a spustili paľbu smerom k autobusovej zastávke. Na streľbu okamžite reagovali príslušník bezpečnostných zložiek a jeden z civilistov, ktorí „útočníkov neutralizovali.“
Záchranná služba ZAKA potvrdila, že podozriví útočníci boli zabití. Údajne ide o mužov z Predjordánska. Na mieste činu sa našlo niekoľko zbraní, strelivo a nôž, informovala agentúra Reuters.
Palestínska militantná skupina Hamas páchateľov útoku označila za „bojovníkov hnutia odporu“, ale k zodpovednosti zaň sa neprihlásila. Útok odobrila aj ďalšia palestínska militantná skupina - Islamský džihád -, ale takisto sa k nemu neprihlásila.
Križovatka Ramot sa nachádza v tej časti časti Jeruzalema, ktorú Izrael dobyl vo vojne v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý Organizácia Spojených národov a väčšina krajín neuznáva.
Po útoku boli na cestách v oblasti rozmiestnené vojenské zátarasy a boli tam aj stiahnuté posily izraelských bezpečnostných zložiek. Izraelská armáda uviedla, že do oblasti nasadila vojakov a pomáha polícii pri pátraní po podozrivých.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na mieste činu v Jeruzaleme vyhlásil, že Izrael vedie „mohutnú vojnu proti teroru“.
„Mohutná vojna proti teroru prebieha na všetkých frontoch,“ uviedol premiér v príhovore k izraelským médiám. Potvrdil, že izraelské zložky pátrajú po ďalších podozrivých a stiahli sa k obciam juhovýchodne od Ramalláhu, odkiaľ útočníci pochádzali.
„Boje v Pásme Gazy pokračujú,“ uviedol Netanjahu s dodal, že Izrael „zničí Hamas, ako sme sľúbili, a oslobodí našich rukojemníkov – všetkých našich rukojemníkov.“
Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov na Izraelčanov v Izraeli a v Predjordánsku bol zaznamenaný aj nárast násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom.
Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu
Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu
Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj pri bilancovaní situácie na ukrajinských bojiskách za august pripustil, že Rusko má na fronte na východe Ukrajiny veľkú prevahu.
444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať
Kampaň pred parlamentnými voľbami 2026 v Maďarsku v nedeľu oficiálne odštartovala v Kötcse, neďaleko jazera Balaton.
Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery
Vyšetrovacia komisia nemeckého parlamentu, ktorá má analyzovať opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 a do polovice roku 2027 vypracovať správu s odporúčaniami pre zvládanie budúcich kríz.