  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
23°Bratislava

Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

  • DNES - 11:54
  • Moskva
Putin zaslal do Dumy návrh na vypovedanie konvencie o zabránení mučeniu

Ruský prezident Vladimir Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. V pondelok o tom informoval spravodajský web Rádio Sloboda (RFE/RL).

Rusko tento dohovor podpísalo v roku 1996 a o dva roky neskôr preň nadobudol platnosť. Od dohovoru odstúpilo v roku 2022.

Po vypovedaní dohovoru už Rusko nebude povinné vpúšťať medzinárodných inšpektorov do svojich väzníc. Sťažnosti ruských väzňov adresované Európskemu výboru na zabránenie mučeniu sa už nebudú posudzovať.

V dôvodovej správe k Putinom predloženému návrhu zákona sa uvádza, že Rusko od roku 2023 nemá v Európskom výbore na predchádzanie mučeniu (CPT) žiadneho zástupcu, pretože Rada Európy zablokovala proces voľby nového člena z Ruska.

V dokumente určenom pre Štátnu dumu sa píše, že žiadosti Ruska o obnovenie jeho zastúpenia zostali nevypočuté, a to aj napriek princípu spolupráce zakotvenom v Európskom dohovore.

Ruská strana považuje tento prístup za diskriminačný: podľa nej sa takto porušuje nielen právo Ruska na zastúpenie v CPT, ale narúša sa aj mechanizmus vzájomného monitorovania dodržiavania medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany pred mučením a iným neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

Netanjahu: Izrael vedie „vojnu proti teroru“; streľba v Jeruzaleme má päť obetí

DNES - 12:21Zahraničné

Pri streľbe na autobusovej zastávke v Jeruzaleme bolo v pondelok zabitých najmenej päť ľudí.

Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu

Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu

DNES - 10:54Zahraničné

Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj pri bilancovaní situácie na ukrajinských bojiskách za august pripustil, že Rusko má na fronte na východe Ukrajiny veľkú prevahu.

444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať

444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať

DNES - 10:52Zahraničné

Kampaň pred parlamentnými voľbami 2026 v Maďarsku v nedeľu oficiálne odštartovala v Kötcse, neďaleko jazera Balaton.

Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery

Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery

DNES - 9:54Zahraničné

Vyšetrovacia komisia nemeckého parlamentu, ktorá má analyzovať opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 a do polovice roku 2027 vypracovať správu s odporúčaniami pre zvládanie budúcich kríz.

Vosveteit.sk
Odborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazomOdborníci varujú, že umelá inteligencia môže spustiť jadrovú vojnu a nikto v nej nebude víťazom
Autonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojiskuAutonómna bojová stíhačka YFQ-42A po prvýkrát vzlietla. Tento prototyp môže byť „gamechangerom“ na bojisku
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP