UNLP v Košiciach pre nehodu pri Drienovci aktivovala traumatologický plán
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou pri Drienovci v okrese Košice-okolie aktivovala traumatologický plán. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Do UNLP priviezli z miesta nehody spolu 21 zranených, z nich dvaja utrpeli veľmi vážne zranenia. Jeden pacient po prevoze vrtuľníkom napriek profesionálnemu prístupu našich zdravotníkov, žiaľ, zomrel. Štyria pacienti utrpeli stredne ťažké poranenia. Ostatných pacientov s ľahkými zraneniami priviezol na naše urgentné príjmy evakuačný autobus,“ spresnila.
Zdravotníci nemocnice v košickej Šaci zas po nehode vyšetrili na urgentnom príjme päť dospelých pacientov s rôznymi typmi poranení vrátane poranení horných končatín, hlavy a povrchových odrenín. „Všetkým pacientom bola okamžite poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. V súčasnosti prebiehajú komplexné vyšetrenia, monitorujeme zdravotný stav pacientov a zabezpečujeme potrebné terapeutické postupy. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili ich stabilizáciu a čo najrýchlejšie zotavenie,“ uviedla manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková.
Do nemocnice v Rožňave boli napokon privezení dvaja pacienti, a to so stredne ťažkými zraneniami. „Momentálne je ich zdravotný stav stabilizovaný. Jeden z pacientov zostáva hospitalizovaný v nemocnici, druhý pacient bude prevezený na špecializované pracovisko,“ povedala pre TASR Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Nehoda si doposiaľ vyžiadala jednu obeť, ktorou bol vodič autobusu, a viac ako 30 zranených.
Kolíková: SaS nepodporí novelu ústavy, ide proti našim kľúčovým hodnotám
Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS trvajú na svojom postoji, že nepodporia novelu Ústavy SR z dielne vlády. Uviedla to v pondelok poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí
Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba.
Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu
Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu.
Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem
Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba.