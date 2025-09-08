Syrskyj: Rusko má na fronte na východe Ukrajiny troj- až šesťnásobnú prevahu
- DNES - 10:54
- Kyjev
Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj pri bilancovaní situácie na ukrajinských bojiskách za august pripustil, že Rusko má na fronte na východe Ukrajiny veľkú prevahu v počte vojakov i v zdrojoch - aj vďaka tomu tam už mesiace postupuje.
„Nepriateľ má trojnásobnú prevahu v počte vojakov a zdrojoch a v hlavných oblastiach koncentrácie môže (ukrajinskú armádu) prevyšovať štvornásobne až šesťnásobne,“ uviedol Syrskyj na sociálnych sieťach.
Ruské jednotky na východe Ukrajiny počas celého augusta postupovali, hoci o niečo pomalším tempom než v predchádzajúcich mesiacoch, ukázala aj analýza údajov poskytnutých Inštitútom pre štúdium vojny (ISW).
„Nepriateľ používa taktiku „plazivého“ postupu s malými pechotnými skupinami, snaží sa infiltrovať do obcí, využíva priestor medzi pozíciami a vyhýba sa priamemu boju,“ objasnil v tejto súvislosti Syrskyj.
Informoval tiež, že ukrajinské jednotky znovu získali kontrolu nad 58 štvorcovými kilometrami a niekoľkými malými osadami.
Podľa Syrského ukrajinské drony v auguste zasiahli vyše 67.000 cieľov v Rusku, pričom 60 hlbšie vo vnútrozemí. „Oslabila sa schopnosť Ruska vyrábať palivo a mazivá pre armádu, svoje letecké bomby, rakety a bezpilotné lietadlá, systémy protivzdušnej obrany a narušilo sa fungovanie dopravného systému,“ konštatoval Syrskyj.
Rusko nateraz okupuje približne 20 percent územia Ukrajiny. Ruské vedenie opakovane vyhlásilo, že jeho armáda bude vo vojne pokračovať, ak sa nedosiahne mier podľa podmienok Moskvy, uviedla AFP.
444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať
Kampaň pred parlamentnými voľbami 2026 v Maďarsku v nedeľu oficiálne odštartovala v Kötcse, neďaleko jazera Balaton.
Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery
Vyšetrovacia komisia nemeckého parlamentu, ktorá má analyzovať opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 a do polovice roku 2027 vypracovať správu s odporúčaniami pre zvládanie budúcich kríz.
Pri nehode elektromobilu zahynuli v Nemecku traja ľudia vrátane dvoch detí
Traja ľudia vrátane dvoch detí prišli v nedeľu o život pri nehode elektromobilu v meste Schwerte v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.
Trump tvrdí, že je pripravený na ďalšie sankcie voči Rusku
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve.