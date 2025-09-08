  • Články
444.hu: Verejná mienka je naklonená zmene vlády, Orbána však neradno podceňovať

  • DNES - 10:52
  • Budapešť
Kampaň pred parlamentnými voľbami 2026 v Maďarsku v nedeľu oficiálne odštartovala v Kötcse, neďaleko jazera Balaton.

Tentoraz sa tam ale nekonal iba tradičný občiansky piknik vládnej strany Fidesz, ale zhromaždenie si v tejto obci Šomodskej stolice zorganizovala aj mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda), ktorá predstavila svoje nové osobnosti. Pripomenul to v pondelok server 444.hu, podľa ktorého je verejná mienka naklonená k zmene vlády, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server dodáva, že inštitút 21 Kutatóközpont nameral v prieskume osempercentný náskok TISZY pred Fideszom a inštitút Závecz päťpercentný. Medzi rozhodnými voličmi je však náskok TISZY ešte väčší a zmenou vlády si je istých už čoraz viac pozorovateľov.

História a osobnosť premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána by však „opozičných optimistov“ mali viesť k opatrnosti, píše 444.hu, podľa ktorého Orbána už mnohokrát odpísali, avšak vždy sa mu podarilo pozviechať.

Orbán vyzval svoj pravicový tábor k mobilizácii v záujme „spoločného víťazstva“, napísal server magyarnemzet.hu, ktorý pripomenul, že ešte aj ľavicoví analytik Attila Tibor Nagy uznal, že Orbánov prejav by rozhodol v prípade volieb v prospech Fideszu, pretože predseda TISZY Péter Magyar nevyužil obrovskú príležitosť. Premiér totiž intelektuálne podľa neho predniesol podstatne lepší prejav.

Politológ Zoltán Somogyi podľa servera szeretlekmagyarorszag.hu podotkol, že Orbánov prejav jasne ukázal, že Magyara považuje za vážneho vyzývateľa.

Vlastným priaznivcom premiér v závere prejavu pohrozil, keď povedal: „Všetko musí byť podriadené spoločnému víťazstvu, odteraz by mal každý robiť všetko, čo je v jeho silách, pretože - poznáte ma, nie som človek, ktorý sa vyhráža a je hrubý - nič nebude zabudnuté, všetko bude zaznamená a všetko bude riešené!“ Zdá sa, že počet pracujúcich pre úspech Fideszu klesá, preto bolo potrebné zdvihnúť varovný prst, podčiarkol Somogyi.

Podujatie vládnej strany, ktoré bolo doposiaľ vždy neverejné a určené úzkemu kruhu pozvaných, tento rok netradične vysielali naživo na sociálnych sieťach. Kým k účastníkom Orbánovho prejavu nemali novinári žiadny prístup, Magyar odpovedal na otázky prítomných predstaviteľov tlače.

Zdroj: Info.sk, TASR
