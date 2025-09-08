Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci Európskej únie (EÚ) nadobudnúť platnosť v roku 2035.
„Spaľovací motor má budúcnosť vďaka e-palivám a novým technológiám. Zákaz spaľovacích motorov v EÚ v roku 2035 ohrozuje státisíce pracovných miest,“ povedal Söder v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder, ktorý je zároveň bavorským premiérom. Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) nedávno oznámil, že plánuje pozvať výrobcov automobilov a ich dodávateľov na samit venovaný budúcnosti automobilového priemyslu. Odvetvie bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a ťažkosťami pri prechode na elektromobilitu. Navyše pociťuje aj dôsledky colných sporov s USA. Šéf skupiny Volkswagen Oliver Blume pre Bild am Sonntag uviedol, že v otázke pohonných systémov je potrebné zaujať flexibilný postoj, zároveň však podľa neho budúcnosť patrí elektromobilite.
Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá
Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily.
Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4
Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4.
Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ
Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035.
Predaj áut Tesla vyrobených v Číne v júli klesol, Musk dostane nové akcie
Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v júli medziročne klesol. Júlový výsledok zmazal krátke oživenie predaja v júni.