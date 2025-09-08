  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
22°Bratislava

Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

  • DNES - 10:35
  • Mníchov
Bavorský premiér Söder vyzval na zrušenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder opäť vyzval na zrušenie zákazu nových automobilov so spaľovacími motormi, ktorý má v rámci Európskej únie (EÚ) nadobudnúť platnosť v roku 2035.

„Spaľovací motor má budúcnosť vďaka e-palivám a novým technológiám. Zákaz spaľovacích motorov v EÚ v roku 2035 ohrozuje státisíce pracovných miest,“ povedal Söder v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Budúcnosť automobilizmu je osudovou otázkou nemeckého priemyslu a bez automobilov hrozí ekonomike kolaps, varoval Söder, ktorý je zároveň bavorským premiérom. Nemecký kancelár Friedrich Merz (CDU) nedávno oznámil, že plánuje pozvať výrobcov automobilov a ich dodávateľov na samit venovaný budúcnosti automobilového priemyslu. Odvetvie bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a ťažkosťami pri prechode na elektromobilitu. Navyše pociťuje aj dôsledky colných sporov s USA. Šéf skupiny Volkswagen Oliver Blume pre Bild am Sonntag uviedol, že v otázke pohonných systémov je potrebné zaujať flexibilný postoj, zároveň však podľa neho budúcnosť patrí elektromobilite.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá

Opel zrušil plán predávať v Európe od roku 2028 iba elektrické autá

17:04 25.08.2025Auto

Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily.

Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4

Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4

13:48 20.08.2025Auto

Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila v stredu vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV4.

Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ

Šéf Mercedes-Benz sa vyslovil proti zákazu spaľovacích motorov v EÚ

12:31 11.08.2025Auto

Generálny riaditeľ nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa vyslovil proti plánovanému zákazu spaľovacích motorov v Európskej únii od roku 2035.

Predaj áut Tesla vyrobených v Číne v júli klesol, Musk dostane nové akcie

Predaj áut Tesla vyrobených v Číne v júli klesol, Musk dostane nové akcie

14:11 04.08.2025Auto

Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v júli medziročne klesol. Júlový výsledok zmazal krátke oživenie predaja v júni.

Vosveteit.sk
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP