Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí

  • DNES - 10:23
  • Drienovec
Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti. Záchranná služba Košice (ZSKE) zaevidovala viac ako 30 zranených osôb.

„Na mieste sa nachádzalo celkovo 34 ranených osôb, z ktorých boli dvaja pacienti v kritickom stave. Ďalej posádky ošetrili deväť ranených so stredne závažnými poraneniami a 23 osôb boli takzvaní zelení pacienti, ktorí utrpeli len poranenia ľahšieho stupňa alebo boli bez poranení,“ spresňuje ZSKE na sociálnej sieti.

V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza HaZZ.

Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.

K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.

Zdroj: Info.sk, TASR
