Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo viac ako 30 ľudí
Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti. Záchranná služba Košice (ZSKE) zaevidovala viac ako 30 zranených osôb.
„Na mieste sa nachádzalo celkovo 34 ranených osôb, z ktorých boli dvaja pacienti v kritickom stave. Ďalej posádky ošetrili deväť ranených so stredne závažnými poraneniami a 23 osôb boli takzvaní zelení pacienti, ktorí utrpeli len poranenia ľahšieho stupňa alebo boli bez poranení,“ spresňuje ZSKE na sociálnej sieti.
V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza HaZZ.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.
Kolíková: SaS nepodporí novelu ústavy, ide proti našim kľúčovým hodnotám
Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS trvajú na svojom postoji, že nepodporia novelu Ústavy SR z dielne vlády. Uviedla to v pondelok poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
UNLP v Košiciach pre nehodu pri Drienovci aktivovala traumatologický plán
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v súvislosti s pondelkovou dopravnou nehodou pri Drienovci v okrese Košice-okolie aktivovala traumatologický plán.
Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu
Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu.
Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem
Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba.