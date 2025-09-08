  • Články
Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo 28 ľudí

  • DNES - 10:23
  • Drienovec
Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba.

Podľa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) utrpelo zranenia rôzneho rozsahu 28 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti.

V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza.

Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.

K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.

Zdroj: Info.sk, TASR
