Nehodu autobusu a nákladného vozidla neprežila jedna osoba, zranenia utrpelo 28 ľudí
Nehodu autobusu a nákladného vozidla pri Drienovci v okrese Košice-okolie neprežila jedna osoba.
Podľa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) utrpelo zranenia rôzneho rozsahu 28 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb vrátane vodiča. „Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc. Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom,“ uvádza.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Moldavy nad Bodvou, košickej Šace i z hasičskej stanice Požiarnická v Košiciach, a to v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Mokraniec a Turne nad Bodvou.
K vážnej dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno za obcou Drienovec v smere na obec Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je momentálne uzavretý.
Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu
Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu.
Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem
Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba.
Zrážka autobusu a kamióna: Cesta je neprejazdná, na mieste je viacero zranených
K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti.
Národný park varuje: Dobre zvážte pohyb v tejto oblasti!
Ochranári vyzývajú verejnosť na opatrnosť po zrážke auta s medveďom na území národného parku.