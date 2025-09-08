Polícia obvinila v prípade vraždy v Senci 38-ročnú ženu
Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú všetky potrebné úkony na účely objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo 6. septembra vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v meste Senec. V tejto súvislosti 7. septembra vzniesol vyšetrovateľ obvinenie 38-ročnej Michaele D.,“ priblížila.
Hovorkyňa avizovala, že bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Predsedníčkou Za ľudí zostáva Veronika Remišová, vo funkcii ju potvrdil snem
Predsedníčkou strany Za ľudí zostáva naďalej Veronika Remišová. Novými podpredsedami strany sa stali Ján Magušin a Peter Huba.
Zrážka autobusu a kamióna: Cesta je neprejazdná, na mieste je viacero zranených
K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti.
Národný park varuje: Dobre zvážte pohyb v tejto oblasti!
Ochranári vyzývajú verejnosť na opatrnosť po zrážke auta s medveďom na území národného parku.