Pri nehode elektromobilu zahynuli v Nemecku traja ľudia vrátane dvoch detí

  • DNES - 9:28
  • Schwerte
Traja ľudia vrátane dvoch detí prišli v nedeľu o život pri nehode elektromobilu v meste Schwerte v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, informuje TASR podľa správy internetového vydania denníka Bild.

K nehode došlo v nedeľňajších popoludnňajších hodinách pri predbiehaní. „Vodič elektromobilu sa pokúsil predbehnúť kolónu, a pritom z doposiaľ neznámych príčin zišiel z vozovky,“ spresnil hovorca polície Bernd Pentrop. Ako dodal, vozidlo následne spadlo do priekopy a narazilo do stromu. Začalo navyše horieť, pre tri osoby vo vnútri - vodiča a dve deti - teda nebola žiadna šanca na záchranu, dodal.

Podľa verejnoprávnej stanice WDR išlo o elektromobil značky Tesla.

Podľa polície boli účastníkmi tragickej nehody tri vozidlá, pričom dve z nich sa v rovnakom okamihu pokúsili predbehnúť kolónu. Vyšetrovanie nehody naďalej prebieha, píše Bild.

Podľa tamojších hasičov sa dvom osobám svojpomocne podarilo z vraku elektromobilu vyslobodiť ešte predtým, než začal horieť.

K ďalšej smrteľnej dopravnej nehode došlo v nedeľu večer následne aj na diaľnici A3 v Hessensku pri meste Offenbach v smere na Kolín nad Rýnom, dodáva denník. Došlo tam k zrážke dovedna ôsmich vozidiel, z ktorých najmenej jedno zachvátili plamene. Zahynuli traja ľudia, uviedla polícia, ktorá dodala, že príčiny tejto nehody doposiaľ neboli bezprostredne známe.

Zdroj: Info.sk, TASR
