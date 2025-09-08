Zrážka autobusu a kamióna: Cesta je neprejazdná, na mieste je viacero zranených
K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie.
Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nehodu aktuálne policajti dokumentujú. Vodičom odporúča polícia použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodovu - Budolov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.
Na mieste nehody je viacero zranených
Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.
