  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.9.2025Meniny má Miriama
13°Bratislava

Zrážka autobusu a kamióna: Cesta je neprejazdná, na mieste je viacero zranených

  • DNES - 7:26
  • Drienovec
Zrážka autobusu a kamióna: Cesta je neprejazdná, na mieste je viacero zranených

K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie.

Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Nehodu aktuálne policajti dokumentujú. Vodičom odporúča polícia použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodovu - Budolov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.

Na mieste nehody je viacero zranených

Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.

V OKOLÍ OBCE DRIENOVEC ZVÝŠTE OPATRNOSŤ A ZVOĽTE INÚ TRASU Pri obci Drienovec policajti aktuálne dokumentujú dopravnú...

Uverejnil používateľ Polícia SR - Košický kraj Nedeľa 7. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Národný park varuje: Dobre zvážte pohyb v tejto oblasti!

Národný park varuje: Dobre zvážte pohyb v tejto oblasti!

VČERA - 19:03Domáce

Ochranári vyzývajú verejnosť na opatrnosť po zrážke auta s medveďom na území národného parku.

Hlavná hygienička Červeňová: Odmietnutím povinného očkovania ohrozujeme deti na zdraví a živote

Hlavná hygienička Červeňová: Odmietnutím povinného očkovania ohrozujeme deti na zdraví a živote

VČERA - 17:59Domáce

Odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote, pripomína hlavná hygienička SR.

Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

VČERA - 17:28Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025.

Danko: SNS nepodporí odvolanie Šaška, bude sa ho však pýtať

Danko: SNS nepodporí odvolanie Šaška, bude sa ho však pýtať

VČERA - 13:41Domáce

Koaličná SNS nepodporí odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška v parlamente.

Vosveteit.sk
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamúViac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP