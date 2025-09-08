  • Články
Trump tvrdí, že je pripravený na ďalšie sankcie voči Rusku

  • DNES - 5:41
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Vyjadril sa po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu.

Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na otázku, či je pripravený uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. Bližšie podrobnosti neposkytol.

Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi, čo je najvyšší počet od začiatku jeho invázie vo februári 2022, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít. Pri útokoch zahynuli štyria ľudia a poškodené bola aj budova vlády v Kyjeve. Európski lídri nálety ostro odsúdili a predstavitelia EÚ prisľúbili posilnenie protiruských sankcií.

Minister financií USA Scott Bessent v nedeľu pred vyjadrením Trumpa povedal, že Trumpova vláda je pripravená zvýšiť tlak na Rusko, musí s ňou v tom však spolupracovať aj Európa. Ďalší ekonomický tlak by podľa neho mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou.

Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC. Informoval tiež, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance viedli v piatok „veľmi produktívny telefonát“ s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Trump, ktorý pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že dokáže rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, pohrozil opatreniami proti Rusku a krajinám nakupujúcim ruskú ropu. K sankciám však počas snahy viesť rokovania nepristúpil a dosiaľ uvalil len tzv. sekundárne sankcie voči Indii.

Zdroj: Info.sk, TASR
