V Poľsku zadržali aktivistku ruskej skupiny Pussy Riot
- DNES - 5:41
- Varšava
Aktivistku ruskej punkovej feministickej protestnej skupiny Pussy Riot zadržala poľská pohraničná stráž na základe zatykača vydaného Turkménskom, informovali v nedeľu poľské médiá.
Hovorkyňa pohraničnej stráže v Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska na otázku o mieste pobytu Ajsoltan Nijazovovej pre AFP uviedla, že v sobotu „skutočne zadržali ruskú občianku“.
„Údaje tejto ženy sú v databáze hľadaných osôb Interpolu,“ povedala hovorkyňa s tým, že v súlade s poľskou legislatívou nemôže poskytnúť podrobnosti o zadržanej osobe.
Hovorca miestnej polície informoval, že zadržaná je stále v policajnej väzbe a pravdepodobne v pondelok ju predvedú na prokuratúru. Následne súd rozhodne o ďalšom postupe.
Poľské noviny Gazeta Wyborcza napísali, že aktivistka turkménskeho pôvodu skončila vo väzbe hneď po tom, ako prekročila hranicu Poľska s Litvou.
Aktivistky Pussy Riot sú kritičkami ruského prezidenta Vladimira Putina a vedú okrem iného kampaň proti konfliktu na Ukrajine, ktorej je Poľsko blízkym spojencom.
Nijazovovú už v minulosti na základe zatykača Interpolu nakrátko zadržali a potom prepustili v Slovinsku a Chorvátsku.
