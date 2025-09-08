  • Články
Trump bude rokovať s európskymi lídrami a „veľmi skoro“ aj s Putinom

  • DNES - 5:33
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že sa „veľmi skoro“ opäť stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tiež vyhlásil, že niektorí európski lídri navštívia v pondelok a utorok Spojené štáty, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.

Veľmi skoro. V priebehu najbližších dní. My to zvládneme, čo sa týka situácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Zvládneme to,“ povedal Trump novinárom na margo ďalšieho stretnutia s Putinom po návrate z New Yorku, kde sa zúčastnil na finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open.

Rusko v noci na nedeľu vykonalo svoj doteraz najväčší vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo viac ako 800 dronov a prvýkrát zasiahlo sídlo ukrajinskej vlády v Kyjeve.

Nie som nadšený z toho, čo sa tam deje. Verím, že to vyriešime. Ale nie som s tým spokojný. Nie som spokojný s ničím, čo súvisí s touto vojnou,“ povedal Trump.

Šéf Bieleho domu podľa CNN ďalej naznačil, že niektorí európski lídri začiatkom tohto týždňa jednotlivo navštívia Biely dom, avšak ďalšie podrobnosti neuviedol.

Trump krátko predtým novinárom povedal, že jeho vláda je pripravená spustiť druhú fázu sankcií proti Rusku za jeho vpád na Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
