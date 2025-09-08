Trump bude rokovať s európskymi lídrami a „veľmi skoro“ aj s Putinom
- DNES - 5:33
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že sa „veľmi skoro“ opäť stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tiež vyhlásil, že niektorí európski lídri navštívia v pondelok a utorok Spojené štáty, aby rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.
„Veľmi skoro. V priebehu najbližších dní. My to zvládneme, čo sa týka situácie medzi Ruskom a Ukrajinou. Zvládneme to,“ povedal Trump novinárom na margo ďalšieho stretnutia s Putinom po návrate z New Yorku, kde sa zúčastnil na finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open.
Rusko v noci na nedeľu vykonalo svoj doteraz najväčší vzdušný útok na Ukrajinu, pri ktorom použilo viac ako 800 dronov a prvýkrát zasiahlo sídlo ukrajinskej vlády v Kyjeve.
„Nie som nadšený z toho, čo sa tam deje. Verím, že to vyriešime. Ale nie som s tým spokojný. Nie som spokojný s ničím, čo súvisí s touto vojnou,“ povedal Trump.
Šéf Bieleho domu podľa CNN ďalej naznačil, že niektorí európski lídri začiatkom tohto týždňa jednotlivo navštívia Biely dom, avšak ďalšie podrobnosti neuviedol.
Trump krátko predtým novinárom povedal, že jeho vláda je pripravená spustiť druhú fázu sankcií proti Rusku za jeho vpád na Ukrajinu.
Trump tvrdí, že je pripravený na ďalšie sankcie voči Rusku
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve.
V Poľsku zadržali aktivistku ruskej skupiny Pussy Riot
Aktivistku ruskej punkovej feministickej protestnej skupiny Pussy Riot zadržala poľská pohraničná stráž na základe zatykača vydaného Turkménskom, informovali v nedeľu poľské médiá.
Zelenskyj počíta s dôraznou reakciou USA na najnovší útok Ruska
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že počíta s dôraznou reakciou USA na dosiaľ najväčší letecký útok Ruska na jeho krajinu, ku ktorému došlo počas uplynulej noci.
Trump poslednýkrát varoval Hamas, aby prijal jeho návrh, ten je ochotný rokovať
Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu „posledné varovanie“ palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, aby prijalo jeho návrh dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.