Americká vláda plánuje razie ako v závode Hyundai aj v ďalších firmách
- DNES - 18:48
- Washington
Americká vláda plánuje razie ako v závode automobilky Hyundai v štáte Georgia aj v ďalších firmách. Povedal to v nedeľu člen administratívy prezidenta Donalda Trumpa zodpovedný za ochranu hraníc Tom Homan. Informovala o tom agentúra Reuters.
Homan v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že americká administratíva sa ešte intenzívnejšie zameria na pracoviská. „Tieto akcie budú častejšie,“ povedal Homan s tým, že „nikto nezamestnáva cudzincov nelegálne z lásky k nim“. Dôvodom je podľa neho na cudzincoch zarobiť, čím tieto firmy poškodzujú konkurenčné podniky zamestnávajúce Američanov.
Odporcovia krokov Trumpa voči firmám poukazujú na to, že mnohé veľké americké podniky závisia od práce imigrantov bez pracovného povolenia. Sú to najmä firmy v poľnohospodárstve, pohostinskom sektore a v baliarenskom priemysle.
Agenti amerického Úradu pre imigráciu a clá (ICE) uskutočnili koncom tohto týždňa raziu v závode automobilky Hyundai v štáte Georgia. Počas nej zatkli 475 ľudí, ktorí nemali potrebné dokumenty. Z nich vyše 300 boli občania Južnej Kórey.
