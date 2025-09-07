  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.9.2025Meniny má Jolana
19°Bratislava

Pozor na tieto sladidlá, najrýchlejšie z nich starne mozog!

  • DNES - 9:38
  • Brazília
Pozor na tieto sladidlá, najrýchlejšie z nich starne mozog!

Vedci identifikovali 6 rizikových umelých sladidiel, ktoré najviac prispievajú k starnutiu mozgu.

Starnutie mozgu sa u väčšiny ľudí prejavuje okrem iného problémami s pamäťou, v horších prípadoch až vznikom demencie. Ako ukázal výskum z Brazílie, k jeho napredovaniu pomáhajú aj umelé sladidlá.

Používajú sa ako náhrady

Výskum publikovaný v žurnále Neurology hovorí o aspartáme, sacharíne, acesulfáme, acesulfáme draselnom, erytritole, xylitole a sorbitole ako o hlavných prostriedkoch podporujúcich starnutie mozgu. Tieto umelé sladidlá podľa neho vedú k problémom s pamäťou, jazykom a myslením.

Šestica umelých sladidiel sa používa ako náhrada tradičného cukru, pričom sa pridávajú do nápojov označených ako „bez cukru“ alebo do „diétnych“ produktov. Ide napríklad o nízkokalorické nápoje, jogurty či sladkosti.

Účastníkom výskumu, ktorí v rámci pozorovania konzumovali najväčšie množstvo umelých sladidiel, podľa vedcov starne mozog približne o 1,6 roka rýchlejšie ako ľuďom, ktorí ich nekonzumujú.

Výskum sa konal na vzorke 12 tisíc dospelých a prebiehal 8 rokov.

Najhoršie výsledky u mladších

Ako pripomína denník Daily Mail, štúdia zistila najvýraznejšie negatívne účinky umelých sladidiel na mozog u ľudí pred 60-tkou. „U starších dospelých sladidlá nemali výrazný vplyv na fungovanie mozgu,“ uviedol.

Štúdia poukazuje na to, že denná konzumácia aj malého množstva umelých sladidiel prispieva k výraznému negatívnemu dopadu na mozog.

Zdroj: Info.sk, DP, neurology.org, dailymail.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie

Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie

DNES - 10:07Zdravie

Kukurica je bohatá na mnohé vitamíny, minerály či bielkoviny. Je tiež prospešná na trávenie a obsahuje látky s antioxidačnými účinkami.

Ako spať, aby ste neprišli o pamäť? Táto poloha je najhoršia

Ako spať, aby ste neprišli o pamäť? Táto poloha je najhoršia

VČERA - 20:11Zdravie

Aj spánkové polohy majú vplyv na zdravie mozgu. Ako spať, aby ste predišli problémom s pamäťou?

Sledujete od nudy jedno video za druhým? Tento účinok na mozog vedcov prekvapil

Sledujete od nudy jedno video za druhým? Tento účinok na mozog vedcov prekvapil

19:39 13.09.2025Zdravie

Vedci varujú pred nekonečným prezeraním videí.

Vosveteit.sk
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečoŠtúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Prvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to boloPrvá SMS správa zmenila svet. Neuveríš, aký jednoduchý text ju odštartoval a kedy to bolo
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermiToto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiežPoužívame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždyZabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dychZamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Ak dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefónAk dáš dieťaťu mobil príliš skoro, môže to vážne poškodiť jeho psychiku. Toto je vek, kedy by mali dostať prvý telefón
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenuZabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USAPentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP