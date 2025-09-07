Pozor na tieto sladidlá, najrýchlejšie z nich starne mozog!
Vedci identifikovali 6 rizikových umelých sladidiel, ktoré najviac prispievajú k starnutiu mozgu.
Starnutie mozgu sa u väčšiny ľudí prejavuje okrem iného problémami s pamäťou, v horších prípadoch až vznikom demencie. Ako ukázal výskum z Brazílie, k jeho napredovaniu pomáhajú aj umelé sladidlá.
Používajú sa ako náhrady
Výskum publikovaný v žurnále Neurology hovorí o aspartáme, sacharíne, acesulfáme, acesulfáme draselnom, erytritole, xylitole a sorbitole ako o hlavných prostriedkoch podporujúcich starnutie mozgu. Tieto umelé sladidlá podľa neho vedú k problémom s pamäťou, jazykom a myslením.
Šestica umelých sladidiel sa používa ako náhrada tradičného cukru, pričom sa pridávajú do nápojov označených ako „bez cukru“ alebo do „diétnych“ produktov. Ide napríklad o nízkokalorické nápoje, jogurty či sladkosti.
Účastníkom výskumu, ktorí v rámci pozorovania konzumovali najväčšie množstvo umelých sladidiel, podľa vedcov starne mozog približne o 1,6 roka rýchlejšie ako ľuďom, ktorí ich nekonzumujú.
Výskum sa konal na vzorke 12 tisíc dospelých a prebiehal 8 rokov.
Najhoršie výsledky u mladších
Ako pripomína denník Daily Mail, štúdia zistila najvýraznejšie negatívne účinky umelých sladidiel na mozog u ľudí pred 60-tkou. „U starších dospelých sladidlá nemali výrazný vplyv na fungovanie mozgu,“ uviedol.
Štúdia poukazuje na to, že denná konzumácia aj malého množstva umelých sladidiel prispieva k výraznému negatívnemu dopadu na mozog.
