Českom sa šíri nákazlivé ochorenie, pozor na tieto príznaky!

  • DNES - 19:39
  • Praha
Českom sa šíri nákazlivé ochorenie, pozor na tieto príznaky!

V ohrození sú najmä deti a školské zariadenia.

V Česku sa nakazilo svrabom najviac ľudí za posledné dve desaťročia. Informuje o tom portál novinky.cz, podľa ktorého ochorenie postihlo takmer 6600 ľudí za rok 2025.

Ako pre portál uviedla epidemiologička Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Kateřina Fabiánová, počet nakazených bude zrejme ešte rásť. „Najviac prípadov je hlásených medzi deťmi a dospievajúcimi, a to aj s ohľadom na ich blízke kontakty. Dá sa teda predpokladať, že sa bude počet prípadov ešte zvyšovať,“ uviedla.

Šírenie môže napredovať u detí

Obavy zo šírenia svrabu v Česku narastajú so začínajúcim školským rokom. Ochorenie sa totiž rýchlo šíri medzi deťmi, v prípade jeho zistenia v školskom zariadení je potrebná dôsledná dezinfekcia.

„Je potom veľmi dôležité individualizovať školské pomôcky, aby nedošlo k šíreniu,“ uviedla Fabiánová. Príznaky ochorenia je potrebné sledovať a liečiť hneď, môžu sa však objaviť až šesť týždňov po rizikovom kontakte, dodávajú hygienici.

Pozor na tieto príznaky

Ako informuje portál Mayo Clinic, svrab sa najčastejšie prejavuje ako svrbenie a začervenanie pokožky, na ktorej sa tvoria drobné vyrážky. Podobne ako u iných ochorení, aj pri svrabe sa príznaky zhoršujú počas noci.

„Svrab sa najčastejšie vyskytuje v záhyboch pokožky, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela,“ informuje Mayo Clinic. Najčastejšie ide o tieto oblasti:

  • koža medzi prstami na rukách a nohách
  • podpazušie
  • pokožka okolo pása
  • vnútorné časti zápästí a lakťov
  • chodidlá
  • hruď
  • okolie bradaviek, pupka alebo genitálií
  • oblasť rozkroku
  • oblasť zadku

Ako ďalej pre novinky.cz uviedla Fabiánová, svrab sa lieči pomocou mastí na predpis, infekčnosť pritom u pacienta pretrváva až do momentu, keď celkom zmiznú kožné príznaky.

V prípade nákazy je tiež potrebné vyprať posteľnú bielizeň, oblečenie a hračky na vysokých teplotách.

Zdroj: Info.sk, DP, novinky.cz, mayoclinic.org
