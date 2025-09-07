  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
24°Bratislava

Hlavná hygienička Červeňová: Odmietnutím povinného očkovania ohrozujeme deti na zdraví a živote

  • DNES - 17:59
  • Bratislava
Hlavná hygienička Červeňová: Odmietnutím povinného očkovania ohrozujeme deti na zdraví a živote

Odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote.

Jeho spochybňovanie je hrdinstvom iba kým spoločnosť chráni kolektívna imunita zabezpečená práve povinným očkovaním detí. Vyhlásila to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Na Slovensku sa vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu podarilo vyhubiť detskú obrnu. U ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa ich výskyt výrazne redukoval. Odmietnutím povinného očkovania nevystavujeme riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti citlivé voči infekcii, ktoré nemôžu byť očkované pre vek alebo zo zdravotných dôvodov,“ vyhlásila Červeňová.

Najohrozenejšou skupinou sú podľa nej práve najmenšie deti, ktoré pre svoj vek ešte nemôžu byť očkované. Ich krehká imunita sa infekcii navyše nedokáže ubrániť. „V roku 2025 sme zaznamenali tri úmrtia na čierny kašeľ u detí, ktoré ešte nemohli byť očkované vzhľadom na nízky vek,“ upozornila.

Hlavná hygienička avizovala, že ÚVZ SR inicioval zvolanie okrúhleho stola, na ktorom bude odborná verejnosť hľadať riešenie klesajúcej zaočkovanosti a zvýšenia výskytu čierneho kašľa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

DNES - 17:28Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025.

Danko: SNS nepodporí odvolanie Šaška, bude sa ho však pýtať

Danko: SNS nepodporí odvolanie Šaška, bude sa ho však pýtať

DNES - 13:41Domáce

Koaličná SNS nepodporí odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška v parlamente.

Kotlár ako minister? Vládny splnomocnenec naznačil nové ambície

Kotlár ako minister? Vládny splnomocnenec naznačil nové ambície

DNES - 11:58Domáce

Stabilita koalície je podľa Petra Kotlára najdôležitejšia.

Okoloidúci kriesili muža v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník

Okoloidúci kriesili muža v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník

DNES - 11:52Domáce

Na mieste zasahovali všetky pohotovostné zložky, muža sa však zachrániť nepodarilo.

Vosveteit.sk
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP