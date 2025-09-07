Šéf MAAE Grossi varoval pred zvýšením počtu krajín s jadrovými zbraňami
- DNES - 17:53
- Rím
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi varoval pred zvýšením počtu štátov, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, na možno až 25.
V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie talianskeho denníka La Repubblica uviedol, že riziko nukleárneho konfliktu je podľa neho v súčasnosti vyššie než v minulosti, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Grossi pri svojich vyjadreniach zdôraznil, že „nechce šíriť paniku“. Proces odzbrojenia alebo kontrolovaného znižovania počtu jadrových zbraní sa však podľa neho zastavil. „Tí, ktorí majú jadrové zbrane, ich vyrábajú viac, a to aj Čína,“ uviedol a poukázal na to, že sa čoraz častejšie neformálne hovorí o taktických jadrových útokoch, čo označil za znepokojujúce.
Ako ďalší dôvod na obavy Grossi spomenul to, že lídri viacerých krajín ohlásili záujem získať nukleárne zbrane. Na otázku, koho sa to týka, odpovedal, že ako riaditeľ MAAE to nemôže povedať. „Sú to dôležité krajiny v Ázii, Malej Ázii a v Perzskom zálive. Svet s 20 až 25 štátmi s jadrovými zbraňami je nepredvídateľný a nebezpečný,“ doplnil.
V súčasnosti má jadrové zbrane deväť krajín: päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN – USA, Rusko, Británia, Francúzsko a Čína –, ako aj India, Pakistan, Severná Kórea a Izrael, vyplýva z údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI). Ten spolu so združením Medzinárodná kampaň za zákaz jadrových zbraní (ICAN) odhaduje, že tieto štáty majú celkovo približne 12.000 jadrových zbraní, z nich 10.700 vlastnia Rusko a Spojené štáty.
