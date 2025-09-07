  • Články
Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

  • DNES - 17:28
  • Bratislava
Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Japonska

Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025.

V rámci programu v Osake sa prezident zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.

Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident SR stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren,“ priblížila KP SR. Išiba v nedeľu oznámil, že podáva demisiu, vo funkcii premiéra však zatiaľ zostáva.

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.

Zdroj: Info.sk, TASR
