  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
24°Bratislava

Americký minister: Ekonomický tlak by mohol priviesť Rusko k rokovaciemu stolu

  • DNES - 17:15
  • Washington
Americký minister: Ekonomický tlak by mohol priviesť Rusko k rokovaciemu stolu

Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu povedal, že ďalší ekonomický tlak Spojených štátov a Európy na Rusko by mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa je podľa ministra pripravená zvýšiť tlak na Rusko. „Potrebujeme, aby nás naši európski partneri nasledovali, pretože ak to USA a EÚ urobia spolu, bude sa rozhodovať, či vydrží dlhšie ukrajinská armáda alebo ruská ekonomika,“ doplnil.

Trump je frustrovaný tým, že sa mu nedarí zastaviť vojnu na Ukrajine, o ktorej pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že ju dokáže skončiť rýchlo, pripomenul Reuters. Šéf Bieleho domu dosiaľ neuvalil nové sankcie na Rusko ani Čínu, popredného nákupcu ruskej ropy. Zvýšil však clá na dovoz z Indie do USA, ktorá je ďalším významným odberateľom ruských energetických surovín.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Orbán: Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, tá bude následne rozdelená

Orbán: Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, tá bude následne rozdelená

DNES - 18:14Zahraničné

Podľa maďarského premiéra neexistuje len nový americký prezident, ale aj nová geostrategická politika.

Šéf MAAE Grossi varoval pred zvýšením počtu krajín s jadrovými zbraňami

Šéf MAAE Grossi varoval pred zvýšením počtu krajín s jadrovými zbraňami

DNES - 17:53Zahraničné

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi varoval pred zvýšením počtu štátov, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, na možno až 25.

V Prahe havarovalo lietadlo, z miesta hlásia obete

V Prahe havarovalo lietadlo, z miesta hlásia obete

DNES - 16:29Zahraničné

V pražských Letňanoch sa v nedeľu zrútilo do lesného porastu súkromné lietadlo. Nehodu neprežili dvaja ľudia, informovala česká polícia na sociálnej sieti X.

Európski lídri odsúdili masívny ruský útok na Ukrajinu

Európski lídri odsúdili masívny ruský útok na Ukrajinu

DNES - 16:21Zahraničné

Viacerí európski lídri v nedeľu ostro odsúdili masívne nočné útoky Ruska na ukrajinské mestá, pri ktorých bola poškodená budova vlády v Kyjeve a zahynuli najmenej štyria ľudia.

Vosveteit.sk
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancuHeslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkouNový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Chodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom neviešChodíš na WC s mobilom? Tento zlozvyk ti môže poriadne znepríjemniť život a ani o tom nevieš
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP