V Prahe havarovalo lietadlo, z miesta hlásia obete

  DNES - 16:29
  Praha
V Prahe havarovalo lietadlo, z miesta hlásia obete

V pražských Letňanoch sa v nedeľu zrútilo do lesného porastu súkromné lietadlo. Nehodu neprežili dvaja ľudia, informovala česká polícia na sociálnej sieti X, píše TASR.

Na mieste zasahujú policajti, hasiči aj záchranári. Podľa televízie CNN Prima News boli obeťami muž a žena. Pilot mal krátko po štarte spozorovať technické problémy, no počas pokusu o návrat na letisko stroj havaroval.

Pražská záchranná služba vyslala na miesto posádku záchranárov, lekára, inšpektora aj leteckých záchranárov. „Bohužiaľ, dvom ľuďom sme už nedokázali nijak pomôcť. Na miesto vysielame aj nášho krízového interventa,“ doplnila na sociálnej sieti X.

Pri páde lietadla do lesoparku nebol nikto ďalší zranený ani ohrozený. Nehodu bude vyšetrovať Úrad pre civilné letectvo v spolupráci s kriminalistami.

Zdroj: Info.sk, TASR
