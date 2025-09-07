  • Články
Európski lídri odsúdili masívny ruský útok na Ukrajinu

Viacerí európski lídri v nedeľu ostro odsúdili masívne nočné útoky Ruska na ukrajinské mestá, pri ktorých bola poškodená budova vlády v Kyjeve a zahynuli najmenej štyria ľudia. Informuje o tom TASR.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Moskva sa čoraz viac uzatvára do „logiky vojny a teroru“. „Spolu s Ukrajinou a našimi partnermi sa zasadzujeme za mier,“ zdôraznil v príspevku na sociálnej sieti X. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr informoval, že s Macronom hovoril o koordinácii ďalších krokov s cieľom zabezpečiť adekvátnu reakciu.

Britský premiér Keir Starmer označil ruské údery za dôkaz, že prezident Vladimir Putin to s mierom nemyslí vážne. „Som zdesený z najnovšieho brutálneho nočného útoku na Kyjev a celú Ukrajinu,“ uviedol vo svojom vyhlásení. „Tieto zbabelé útoky svedčia o tom, že Putin verí, že môže konať beztrestne,“ doplnil Starmer.

Poľský premiér Donald Tusk upozornil, že útok na vládnu budovu v Kyjeve jasne ukazuje zbytočnosť akejkoľvek snahy o zmierovanie s Putinom. „USA a Európa musia spoločne prinútiť Rusko k okamžitému prímeriu. Všetky nástroje na to máme,“ dodal.

Moskvu, ktorá na Ukrajinu v noci na nedeľu zaútočila s rekordnými viac ako 800 dronmi, skritizovali aj najvyšší predstavitelia Európskej únie a prisľúbili posilnenie protiruských sankcií. „Hovoriť o mieri a zároveň eskalovať bombardovanie a útočiť na vládne budovy a domy - to je Putinova verzia mieru. Rusko začalo túto vojnu a Rusko sa rozhodlo v nej pokračovať,“ poznamenal predseda Európskej rady António Costa. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila útok za výsmech diplomacii a medzinárodnému právu.

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský pripomenul, že Ukrajina už pred pol rokom prijala americký návrh na okamžité prímerie a pred dvoma týždňami Zelenskyj navrhol stretnutie s Putinom. „Aká je reakcia Moskvy? Zosilnené barbarské útoky a zabíjanie civilistov, odmietanie zastavenia bojov a odďaľovanie rokovaní. Záver je zrejmý: Rusko, ktoré vojnu začalo, ju všetkými silami predlžuje!,“ napísal na sociálnej sieti X.

Údery odsúdili napríklad aj premiér Estónska Kristen Michal, Fínska Petteri Orpo, predsedníčka vlády Lotyšska Evika Siliňová či moldavská prezidentka Maia Sanduová.

Rusko, ktoré popiera útoky na civilné ciele na Ukrajine, oznámilo, že pri nočnej ofenzíve zasiahlo „ukrajinský vojensko-priemyselný komplex a dopravnú infraštruktúru“. O zásahu vládnej budovy sa nezmienilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
