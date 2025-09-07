Národný park varuje: Dobre zvážte pohyb v tejto oblasti!
Ochranári vyzývajú verejnosť na opatrnosť po zrážke auta s medveďom na území národného parku.
Tatranský národný park na Facebooku varuje pred pohybom v širšom okolí Tatranskej Lesnej. Informovali o tom v piatok (5. 9.) na s tým, že na mieste došlo k zrážke osobného auta s medveďom.
Zraneného medveďa sa podľa ochranárov po zrážke nepodarilo nájsť. „Po zrážke zviera ušlo do lesa. Aj napriek nášmu úsiliu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť,“ uviedli ochranári.
Medveď môže byť zranený a agresívny, zo stôp sa dá určiť, že ide o dospelého jedinca.
„Keďže medveď si to namieril pod Cestu slobody, predpokladáme, že sa môže pohybovať aj v oblasti Smokovcov a Novej Lesnej,“ dodali ochranári s tým, že lesným porastom v tejto oblasti sa treba radšej vyhnúť.
‼ Návštevníkom i obyvateľom Tatier odporúčame v najbližších dňoch zvážiť pohyb v širšom okolí Tatranskej Lesnej, kde...Uverejnil používateľ Tatranský národný park Piatok 5. septembra 2025
