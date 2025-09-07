Kotlár ako minister? Vládny splnomocnenec naznačil nové ambície
Stabilita koalície je podľa Petra Kotlára najdôležitejšia.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia. Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť. Priamo však na otázku neodpovedal. Uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24.
Kotlár zároveň poznamenal, že o stabilitu vládnej väčšiny sa snaží premiér Robert Fico (Smer-SD). Splnomocnenec podľa svojho vyjadrenia predstavuje pre stabilitu hrozbu. „Pokiaľ by som ťahal ďalej výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená, to si povedzme na rovinu,“ myslí si.
Splnomocnenec vlády tiež doplnil, že pripravovaná konsolidácia verejných financií by mala byť zameraná najmä na ministerstvá zdravotníctva a obrany, kde sa podľa neho dá ušetriť.
Pri téme vakcín proti ochoreniu COVID-19 uviedol, že si situácia vyžaduje, aby sa stretol s premiérom a ministrom zdravotníctva za jedným stolom. Kotlár tiež vyhlásil, že niekoľko mesiacov po svojom nástupe vypracoval správu o manažovaní pandémie. Na otázku, čo sa s ňou stalo, odpovedal, že „pravdepodobne nie je až taká podstatná“. „Bolo treba aj dohľadať niektoré iné závery, ktoré by mohli zdôvodniť zlé hospodárenie,“ dodal.
Kotlár v relácii opakovane spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.
Uviedol, že za výkon svojej funkcie dostáva na účet približne 800 až 900 eur. Má pridelenú kanceláriu a vodiča.
