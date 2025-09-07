  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 7.9.2025Meniny má Marianna
23°Bratislava

Kotlár ako minister? Vládny splnomocnenec naznačil nové ambície

  • DNES - 11:58
  • Bratislava
Kotlár ako minister? Vládny splnomocnenec naznačil nové ambície

Stabilita koalície je podľa Petra Kotlára najdôležitejšia.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia. Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť. Priamo však na otázku neodpovedal. Uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24.

Kotlár zároveň poznamenal, že o stabilitu vládnej väčšiny sa snaží premiér Robert Fico (Smer-SD). Splnomocnenec podľa svojho vyjadrenia predstavuje pre stabilitu hrozbu. „Pokiaľ by som ťahal ďalej výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená, to si povedzme na rovinu,“ myslí si.

Splnomocnenec vlády tiež doplnil, že pripravovaná konsolidácia verejných financií by mala byť zameraná najmä na ministerstvá zdravotníctva a obrany, kde sa podľa neho dá ušetriť.

Pri téme vakcín proti ochoreniu COVID-19 uviedol, že si situácia vyžaduje, aby sa stretol s premiérom a ministrom zdravotníctva za jedným stolom. Kotlár tiež vyhlásil, že niekoľko mesiacov po svojom nástupe vypracoval správu o manažovaní pandémie. Na otázku, čo sa s ňou stalo, odpovedal, že „pravdepodobne nie je až taká podstatná“. „Bolo treba aj dohľadať niektoré iné závery, ktoré by mohli zdôvodniť zlé hospodárenie,“ dodal.

Kotlár v relácii opakovane spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.

Uviedol, že za výkon svojej funkcie dostáva na účet približne 800 až 900 eur. Má pridelenú kanceláriu a vodiča.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Okoloidúci kriesili muža v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník

Okoloidúci kriesili muža v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník

DNES - 11:52Domáce

Na mieste zasahovali všetky pohotovostné zložky, muža sa však zachrániť nepodarilo.

Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom dievčati

Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom dievčati

DNES - 11:32Domáce

16-ročná Júlia je nezvestná od nedele.

Kto nahradí Huliaka? Očová si zvolila nového starostu

Kto nahradí Huliaka? Očová si zvolila nového starostu

DNES - 10:49Domáce

Volebná účasť v Očovej dosiahla asi 44 percent.

Na Ústavnom súde chýba už 2 roky sudca

Na Ústavnom súde chýba už 2 roky sudca

DNES - 10:45Domáce

Opozícia stav kritizuje, tvrdí, že koalícia miesto „drží“ pre niekoho konkrétneho. Koaliční predstavitelia to odmietajú.

Vosveteit.sk
Plochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dychPlochozemci sa vydali na kraj sveta, aby zistili, či je Zem naozaj plochá. To, čo videli, im vyrazilo dych
Vedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc SlnkaVedci konečne rozlúštili záhadu najrýchlejších častíc Slnka
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrozeníRuskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakciaVedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého treskuWebbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Piješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiťPiješ diétne nápoje bez cukru? Vedci odhalili, čo to môže spraviť s tvojím telom a nebude sa ti to páčiť
Takmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránilaTakmer mi ukradli údaje z karty pri nákupe v bežnom e-shope. Táto funkcia ma ale zachránila
Populárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoroPopulárne routery medzi Slovákmi tejto značky sú deravé, hackeri ich už zneužívajú. Čo najskôr si stiahnu aktualizáciu, kým nebude neskoro
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP